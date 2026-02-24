„Monaco Interdit” (Monaco interzis) este titlul cărții care face în prezent să tremure curtea princiară din Monaco. Autorul este Claude Palmero, în vârstă de 69 de ani, cel care timp de 22 de ani a fost director financiar al prințului Rainier al III-lea și, după moartea acestuia, al prințului Albert al II-lea, de 67 de ani.

Concediat în urmă cu trei ani, acesta caută acum răzbunare și dă totul în vileag: fotografii compromițătoare cu o „doamnă”, un apartament secret al lui Albert al II-lea, presupusa nefericire a prințesei Charlène, de 48 de ani, și tot felul de alte acuzații malițioase.

„RoyalTea” analizează secretele întunecate din spatele zidurilor palatului și examinează momentul critic ales pentru această lansare.

Rămânem pentru moment în micul stat de pe Coasta de Azur, dar ne concentrăm atenția asupra celor mai tineri membri ai familiei princiare. Și aceștia reușesc deja să provoace o agitație uriașă.

La Jocurile Olimpice de Iarnă, prințesa Gabriella, în vârstă de 11 ani, și-a făcut apariția purtând o hăinuță de iarnă cu guler de blană, stârnind nu doar curiozitate, ci și un adevărat scandal. Întreaga lume se întreabă acum: este blană naturală?

