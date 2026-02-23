Un britanic și un chinez și-au pierdut viața

Vehiculul a plonjat în gol aproximativ 200 de metri, sfărâmându-se de malul râului Trishuli. Impactul violent a fost fatal pentru 19 persoane, printre victime numărându-se, conform poliției, un cetățean britanic și unul chinez. Printre supraviețuitorii care au suferit răni se află un tânăr japonez de 26 de ani și un cetățean neozeelandez.

#Nepal: At least 17 people, including two foreigners, died in a bus accident near Charaundi.



Kathmandu-bound bus from Pokhara had plunged into the Trishuli River. Among the deceased are 11 men and two women. pic.twitter.com/5sD1pJzRHq — All India Radio News (@airnewsalerts) February 23, 2026

Tragediile sunt frecvente

Accidentele de autobuz în Nepal sunt, din păcate, extrem de frecvente și adesea devastatoare. Fenomenul are la bază câteva cauze structurale bine cunoscute de experții în siguranță rutieră. Multe șosele sunt săpate direct în munte, fiind extrem de înguste, fără parapete de protecție și cu pante amețitoare.

Drumurile urmează adesea albiile râurilor. O simplă ieșire de pe carosabil duce la prăbușiri de sute de metri direct în apă, ceea ce scade drastic șansele de supraviețuire.

Totodată, multe vehicule folosite pentru transportul public sau turistic sunt prost întreținute, cu frâne uzate sau anvelope necorespunzătoare pentru terenul accidentat.

De asemenea, este o practică obișnuită ca autobuzele să transporte mult mai mulți pasageri decât capacitatea legală, unii călătorind chiar pe acoperiș, ceea ce destabilizează vehiculul în curbe.

Pe traseele lungi (cum este Pokhara – Kathmandu), șoferii conduc adesea multe ore fără pauză, pe timp de noapte, pe drumuri neiluminate.











Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE