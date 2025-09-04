Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime. Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a urcat pe bacul care făcea curse de la Frecăței (Brăila), la Ostrov (Tulcea). În momentul în care a urcat pe bac, iar șoferul a oprit camionul, bacul a început să se încline. Șoferul a sesizat rapid și a coborât din cabină, sărind înapoi pe mal. Celelalte persoane care se aflau pe bac au sărit și ele pe mal. Bacul s-a scufundat cu tot cu camion“, au transmis reprezentanții ISU Brăila.

În acest moment, bacul se află pe fundul Dunării, la Frecăței, cu camionul peste el. Potrivit sursei citate, ISU Brăila nu are mijloacele necesare pentru a interveni în astfel de situații.

