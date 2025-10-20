„Avionul a lovit mașina și a împins-o în mare”

Potrivit CNN, accidentul s-a produs în jurul orei 3:50, ora locală. Boeingul, operat de compania turcească ACT Airlines, venea din Dubai și trebuia să aterizeze normal. În acel moment, pe pistă se afla o mașină de patrulare a securității aeroportului.

„Din păcate, mașina se afla acolo chiar în acel moment. Aeronava a lovit vehiculul și l-a împins în mare. Cei doi angajați din interior au murit”, a declarat Steven Yiu, directorul executiv al operațiunilor aeroportuare din Hong Kong.

Imaginile filmate imediat după accident arată avionul rupt în două, cu partea din spate scufundată în apă, iar secțiunea din față, de sub cabina piloților, grav avariată.

„Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”
Recomandări
„Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”

Patru membri ai echipajului au ajuns la spital

Cei patru membri ai echipajului aflați la bordul avionului au fost duși la spital, dar nu se află în stare gravă. Autoritățile au spus că nu a existat niciun semnal de urgență înainte de aterizare.

„Nu am primit nicio cerere de asistență din partea piloților”, a spus Wesley Yung, șeful tehnic al Departamentului de Aviație Civilă din Hong Kong.

Zeci de echipe de intervenție, mobilizate

La fața locului au fost trimise peste 200 de persoane, inclusiv pompieri, salvatori și echipe maritime. Mai multe bărci și autospeciale au participat la o operațiune amplă de salvare și recuperare a aeronavei, care a durat ore întregi.

Echipele de intervenție de pe ambarcațiuni plutesc în jurul unei aeronave de marfă care a derapat de pe pistă din Hong Kong luni, 20 octombrie 2025.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Pista nordică a aeroportului a fost închisă temporar, până la scoaterea avionului din mare. Totuși, celelalte două piste funcționează normal, iar traficul aerian nu a fost afectat.

„Nu ne așteptăm la întârzieri pentru cele peste o mie de zboruri programate zilnic”, a adăugat Steven Yiu.

Avionul era închiriat de Emirates

Deși zborul avea un număr de zbor Emirates, compania a explicat că aeronava fusese închiriată (wet lease) de la ACT Airlines, care a și operat efectiv cursa.

„Echipajul este în siguranță și nu exista marfă la bord”, a transmis un purtător de cuvânt al Emirates, fără a oferi detalii despre experiența echipajului implicat.

Aeroportul Internațional din Hong Kong este printre cele mai aglomerate, dar și cele mai sigure din lume, iar accidentele grave sunt extrem de rare. Ultimul incident major s-a produs în 1999, când un avion China Airlines s-a prăbușit în timpul unui taifun, provocând moartea a cel puțin două persoane și rănirea altor peste 200.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Video. Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
Viva.ro
Video. Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
GSP.RO
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

„Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor” 
Exclusiv Interviu
Știri România 07:00
„Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor” 
Șoferii care au rămas fără mașini după explozia din Rahova vor primi abonamente gratuite pentru autobuze, tramvaie și metrou
Știri România 19 oct.
Șoferii care au rămas fără mașini după explozia din Rahova vor primi abonamente gratuite pentru autobuze, tramvaie și metrou
Parteneri
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de top din Cluj-Napoca
Fanatik.ro
Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de top din Cluj-Napoca
Tensiunea arterială scăzută prelungește viața. Iată ce arată noile cercetări
Financiarul.ro
Tensiunea arterială scăzută prelungește viața. Iată ce arată noile cercetări
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău: „Nu am putut să mă abțin…”
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Unica.ro
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”
Viva.ro
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”

Monden

Motivul pentru care Gina Pistol se simte mai apropiată de Florin Dumitrescu decât de ceilalți chefi de la MasterChef. „Noi ne vizităm des”
Stiri Mondene 19 oct.
Motivul pentru care Gina Pistol se simte mai apropiată de Florin Dumitrescu decât de ceilalți chefi de la MasterChef. „Noi ne vizităm des”
Theo Rose l-a ironizat pe Tudor Chirilă în fața tuturor. „Vă dați seama ce vrăjeală la el. Pare că zice ceva, dar nu zice nimic”
Stiri Mondene 19 oct.
Theo Rose l-a ironizat pe Tudor Chirilă în fața tuturor. „Vă dați seama ce vrăjeală la el. Pare că zice ceva, dar nu zice nimic”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Două maşini au luat foc în Pipera, la câțiva pași de o conductă de gaz. Zeci de locatari, scoși din case
ObservatorNews.ro
Două maşini au luat foc în Pipera, la câțiva pași de o conductă de gaz. Zeci de locatari, scoși din case
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Parteneri
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Parteneri
HOROSCOP 20 octombrie 2025. Evenimente, oportunități și recomandări pentru fiecare semn zodiacal
Mediafax.ro
HOROSCOP 20 octombrie 2025. Evenimente, oportunități și recomandări pentru fiecare semn zodiacal
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD.ro
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Ea este Mirela, gravida care a murit în explozia blocului din Rahova: Aceasta avea 24 de ani
KanalD.ro
Ea este Mirela, gravida care a murit în explozia blocului din Rahova: Aceasta avea 24 de ani

Politic

CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Politică 00:25
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Parteneri
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
ZiaruldeIasi.ro
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
Fanatik.ro
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței