Potrivit CNN, accidentul s-a produs în jurul orei 3:50, ora locală. Boeingul, operat de compania turcească ACT Airlines, venea din Dubai și trebuia să aterizeze normal. În acel moment, pe pistă se afla o mașină de patrulare a securității aeroportului.

An airACT 747 veered off the runway on landing in Hong Kong, reportedly striking a ground vehicle. Local media are now reporting one occupant of the vehicle has died and the other has been taken to hospital. https://t.co/umS4W1jT8f pic.twitter.com/7w6pFdIDOc — Flightradar24 (@flightradar24) October 19, 2025

„Din păcate, mașina se afla acolo chiar în acel moment. Aeronava a lovit vehiculul și l-a împins în mare. Cei doi angajați din interior au murit”, a declarat Steven Yiu, directorul executiv al operațiunilor aeroportuare din Hong Kong.

Imaginile filmate imediat după accident arată avionul rupt în două, cu partea din spate scufundată în apă, iar secțiunea din față, de sub cabina piloților, grav avariată.

Patru membri ai echipajului au ajuns la spital

Cei patru membri ai echipajului aflați la bordul avionului au fost duși la spital, dar nu se află în stare gravă. Autoritățile au spus că nu a existat niciun semnal de urgență înainte de aterizare.

❗️🇦🇪🛬🇭🇰 - Fresh video footage has emerged showing the dramatic moment an Air ACT Boeing 747-481 cargo plane, operating as Emirates SkyCargo flight EK9788 from Dubai, skidded off the northern runway (07L) and plunged into the sea during landing at Hong Kong International Airport… pic.twitter.com/2wGNXpTgHu — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 20, 2025

„Nu am primit nicio cerere de asistență din partea piloților”, a spus Wesley Yung, șeful tehnic al Departamentului de Aviație Civilă din Hong Kong.

Zeci de echipe de intervenție, mobilizate

La fața locului au fost trimise peste 200 de persoane, inclusiv pompieri, salvatori și echipe maritime. Mai multe bărci și autospeciale au participat la o operațiune amplă de salvare și recuperare a aeronavei, care a durat ore întregi.

Pista nordică a aeroportului a fost închisă temporar, până la scoaterea avionului din mare. Totuși, celelalte două piste funcționează normal, iar traficul aerian nu a fost afectat.

„Nu ne așteptăm la întârzieri pentru cele peste o mie de zboruri programate zilnic”, a adăugat Steven Yiu.

Avionul era închiriat de Emirates

Deși zborul avea un număr de zbor Emirates, compania a explicat că aeronava fusese închiriată (wet lease) de la ACT Airlines, care a și operat efectiv cursa.

„Echipajul este în siguranță și nu exista marfă la bord”, a transmis un purtător de cuvânt al Emirates, fără a oferi detalii despre experiența echipajului implicat.

Aeroportul Internațional din Hong Kong este printre cele mai aglomerate, dar și cele mai sigure din lume, iar accidentele grave sunt extrem de rare. Ultimul incident major s-a produs în 1999, când un avion China Airlines s-a prăbușit în timpul unui taifun, provocând moartea a cel puțin două persoane și rănirea altor peste 200.

