Incidentul a avut loc pe 28 august, între 11.30 si 12.00,. „Băiatul nostru a fost împins violent de pe toboganul aproape vertical în formă de U de către un băiețel dolofan“, a scris Szilard Orban, tatăl lui Milan, pe pagina de Facebook Forum Turcia.

Milan este unul dintre liderii grupei sale de vârstă la echipa de fotbal Viitorul Cluj.

Potrivit lui Szilard Orban, „agresorul” este din județul Cluj, „probabil din Cluj Napoca. Mai presus de orice a fost însoțit de tatăl lui. Familia a fost auzită de alți conaționali că se amuza pe necazul nostru”.

Milan Orban, pe patul de spital

Lifeguarzii, șeful securității și alți musafiri au fost martori la violența loviturii. Fața, abdomenul, picioarele erau pline de sânge, iar copilul scuipa bucăți de gingie.

„Familia cu băiețelul dolofan se amuza de drama noastră”

„În timp ce noi ne aflam la spitalul din Manafgat, familia cu băiețelul dolofan se amuza de drama noastră, neavând nicio intenție de a-și cere scuze. În plus, cât timp noi îi acordam primul ajutor, copilul și tatăl fugise”, a adăugat Szilard Orban.

„Ca tată sunt dator să-i găsesc pe cei vinovați și cu rea credință. Nu vreau decât să-i fac să înțeleagă gravitatea faptelor lor“, a mai scris tatăl.

„Ofer recompensă să-i găsesc”

„Cei de la hotel au filmări, iar șeful securității și 2 salvamari au fost martori. Vă rog, dacă cineva are informații, să-mi scrie în privat. Ofer recompensă”, a mai spus tatăl, care a menționat că „am fost tratați exemplar de către medicii din spitalul din Manafgat”.

Chiar nu doresc răzbunare. Dar aș vrea să-i cunosc.

În 12 ore, postarea a strâns aproape 150 de comentarii și 40 de distribuiri.

Cazul a fost semnalat Ambasadei României în Turcia, iar o scrisoare de plângere în limba turcă a fost trimisă pe adresa hotelului.

Părintele explică de ce nu a sesizat poliția

„Nu am sesizat poliția, nu prea am dovezi”, a declarat, ieri, Szilard Orban, pentru Libertatea. O plângere va fi făcut „doar dacă cei de la hotel o sa ne ajute”.

Adevărul este că, oricum, aș cere 1 leu daune. Dar as vrea să îi cunoaștem având în vedere faptul că pe lângă lipsa empatiei, au fost si nerușinați.

„Spre norocul nostru lăsând deoparte spectacolul grotesc, Milan s-a ales doar cu ruptură în interiorul nasului și la gingie”, a mai spus Szilard Orban, pentru ziar.

Ce au spus medicii

„Doctorul ne-a zis că, dacă va avea probleme de respirație, de la 18 ani se poate opera”, a adăugat părintele.

El a explicat exact cu s-a întâmplat accidentul: „Eu, soția și fratele lui eram în apă în piscina și ne uitam la el. De aceea, mi-este asa de clar totul. Și l-am văzut pe salvamar cum a început să vorbească la walkie talkie și să gesticuleze. Atunci am știut ca e groasă. Ce nu am văzut era impactul. Apoi am vțzut alți 2 salvamati și șeful securității aducându-l plin de sânge”.

Familia Orban a revenit în țară, marți, 2 septembrie.

