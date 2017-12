Un copil din SUA a salvat Crăciunul din mâinile lui Grinch, după ce a sunat la 911 și a anunțat că acesta vrea să fure sărbătoarea mult îndrăgită de cei mici.

TyLon Pittman, un băieţel în vârstă de cinci ani din statul american Mississippi a telefonat la serviciul de urgenţă 911 pentru a anunţa că Grinch intenţionează să fure Crăciunul.

TyLon a urmărit un fragment din filmul fantastic pentru copii ”How the Grinch Stole Christmas” („Cum a furat Grinch Crăciunul”) şi a decis să ceară ajutorul departamentului local de poliţie din Byram pentru a-l opri pe personajul verde inspirat din cartea omonimă din 1957 scrisă de Dr. Seuss.

Apelul băieţelului nu a fost catalogat de poliţie drept o glumă, iar un agent s-a deplasat la locuinţa lui TyLon pentru a-l anunţa personal că nimeni nu îi va fura Crăciunul.

”L-am întrebat ce ar face dacă l-ar vedea pe Grinch, iar el a spus că ne-ar suna şi ne-ar ruga să venim să-l ducem la închisoare. Aşa că am făcut cercetări şi l-am găsit”, a declarat ofiţerul de poliţie Lauren Develle pentru publicaţia The Clarion-Ledger.