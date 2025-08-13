Culesul de ciuperci în pădurea din Trzetrzewin, județul Limanowa, s-a încheiat cu o descoperire neobișnuită și periculoasă. Un locuitor, care ieșise că culeagă ciuperci, pe 8 august 2025, a dat peste un obiect misterios. Ulterior s-a dovedit a fi o bombă neexplodată din cel de-Al Doilea Război Mondial. Bărbatul a acționat exemplar – a sunat imediat la poliție.

Conform site-ului sadeczanin.info, obuzul avea aproximativ 60 cm. Poliția Municipală Nowy Sącz a fost alertată imediat. Potrivit ofițerului Justyna Basiaga, un agent din cadrul grupului de recunoaștere pirotehnică a confirmat că obuzul datează din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

La scurt timp, echipajul Batalionului 16 Aeropurtat din Cracovia a sosit la fața locului. Geniștii au securizat dispozitivul neexplodat și apoi l-au transportat la poligonul de antrenament, unde a fost neutralizat.

La începutul lunii august, muniție neexplodată din cel de-Al Doilea Război Mondial a fost găsită și în pădurile Trzebinia și Dębowiec, din județul Prudnik. Polițiștii reamintesc faptul că aceste obiecte, manevrate incorect, pot duce la o nenorocire. O singură atingere, mișcare sau chiar vibrație neglijentă este suficientă pentru a provoca o tragedie.

