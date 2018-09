Alexandru este un bărbat în vârstă de 35 de ani, agent de intervenție la o firmă de pază din Turda și mare pasionat de culturism.

Bărbatul trăiește o poveste de dragoste cu năbădăi cu Maria, o tânără de 23 de ani. În urma unei altercații, culturistul a ajuns să fie lovit cu o sticlă în cap de partenera sa de viață. Despre Maria, Alexandru spune că l-a trădat, însă a trecut peste faptul că tânăra a fost la discotecă cu un alt bărbat.

„Sunt de un an şi trei luni într-o relaţie cu Maria. O întreţineam, până nu demult, din leafa câştigată din munca mea de agent de intervenţie la o firmă de securitate şi pază. Sunt, după cum vezi, sportiv, lipsit de vicii – iar singurul vis al vieţii mele e să-mi întemeiez o familie alături de o femeie pe care să o iubesc şi să fiu, la rându-mi iubit. De aceea am investit tot ce aveam în Maria, am mutat-o în casa mea şi, mai mult, îi ofeream întreg timpul meu ajungând s-o duc cu mine peste tot – indiferent că era zi sau noapte…

…Într-o miercuri, acum circa două săptămâni, după o ceartă în care mă tot acuza de infidelitate, numa` o văd că-şi ia lucrurile şi pleacă la ea acasă! Ca să aflu apoi că în vinerea respectivă fusese la discotecă împreună cu unul. Am suferit asemeni unui câine, dar am iertat-o şi mi-am zis că trece. S-a mutat înapoi la mine, însă la scurt timp şi-a reluat „partitura” geloziei şi a plecat din nou la acasă la ea, seara afişându-se însă cu același tip şi rămânând peste noapte la acesta. Desigur, a doua zi n-a vrut să recunoască în ruptul capului ce-a făcut”, a povestit bărbatul pentru gazetadecluj.ro.

Bărbatul a oferit detalii despre cum a ajuns să fie lovit cu o sticlă în cap de iubita lui:

„Duminică, 9 septembrie – aflaţi la mine acasă – aceasta să înceapă o nouă ceartă. Şi, la un moment dat, neavând alte argumente, a luat de pe masă o sticlă şi m-a lovit cu ea în cap. După ce m-a lovit, într-un gest întârziat am împins-o, iar ea a căzut pe parchet cu faţa în jos şi şi-a spart nasul. Rapid, am chemat de urgenţă poliţia – nu de alta dar ea susţinea că eu sunt agresorul, și nu ea a fost cea care m-a atacat”.

Poliția din Turda a deschis dosar penal pentru lovire și alte violențe, conform sursei menționate.

