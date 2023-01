Instanța a stabilit că Ali Reza Akbari a fost un „spion-cheie” pentru serviciile secrete britanice, iar serviciile de informații iraniene au demascat spionajul, furnizându-i fostului oficial informații false, relatează agenția de presă semioficială Tasnim. Aceeași sursă precizează că activitățile de spionaj de care este acuzat fostul viceministru au avut legătură cu discuțiile despre programul nuclear purtate de Iran și puterile occidentale.

Autoritățile iraniene nu au publicat detalii despre procesul fostului oficial. Persoanele acuzate de spionaj și de alte infracțiuni legate de securitatea națională sunt, de obicei, judecate cu ușile închise în Iran, iar grupurile care militează pentru drepturile omului spun că acuzații nu își aleg singuri avocații și nu li se permite să vadă probele împotriva lor.

Ali Reza Akbari a fost ministru adjunct al apărării în timpul mandatului fostului președinte Mohammad Khatami (1997-2005), cunoscut ca un reformator care a militat pentru îmbunătățirea relațiilor cu Occidentul. Akbari a condus și implementarea unui armistițiu din 1988 între Iran și Irak după războiul de opt ani, lucrând îndeaproape cu observatorii ONU.

Ulterior, el a devenit șeful unui think-tank privat și nu a mai fost văzut în public din 2019, când se crede că a fost arestat.

Familia lui Ali Reza Akbari a declarat pentru BBC Persian că acesta a fost izolat, măsură considerată un indiciu că execuția sa este iminentă.

Totodată, soția lui Akbari, Maryam, a declarat că un oficial i-a cerut să vină la penitenciarul din Teheran, unde el a fost închis, pentru o „întâlnire finală”.

