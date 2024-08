Timp de trei ani a comandat una dintre cele mai puternice bande ‘Ndrangheta din Calabria. Droguri, arme, extorcare: toate infracțiunile din acea zonă din Cosentino au avut loc în urma deciziilor sale. Giuseppe (numele este fictiv), 47 de ani, a plătit pentru acel trecut: mai întâi a stat în închisoare, apoi în arest la domiciliu.

Bărbatul a decis să se predea după mai mulți ani în care polițiștii nu i-au dat de urmă. Apoi, a hotărât să fie colaborator al justiției italiene. Timp de 14 ani, dezvăluirile sale au contribuit la desființarea clanului său mafiot. Paisprezece ani trăiți în umbră, locuind departe de casa sa, la Mestre.

Avea un nume nou, nicio slujbă, pentru a nu trezi suspiciuni, așa cum cere programul de protecție a martorilor, niciun contact cu vechea lui viață. În felul lui, a fost un pionier: trădările în ‘Ndrangheta sunt din punct de vedere istoric o raritate, în comparaţie cu cele din Cosa Nostra şi Camorra. Înaintea lui erau doar în jur de şaptezeci de informatori, acum sunt aproape patru sute.

În urmă cu un an, convins că s-a terminat cu adevărat, a cerut să părăsească programul de protecție și a schimbat orașul și provincia în care trăia și în mai a cumpărat un bar. „Am început încet, dar bine, spune el, încasările mergeau din ce în ce mai bine. În ultimii ani nu am reușit să fac mare lucru, dar am învățat să gătesc: am vrut să folosesc măcar această abilitate a mea. Ceea ce nu mi-au spus însă este că în Veneto sunt zone în care ‘Ndrangheta are ochi peste tot. Și astfel acele fantome s-au întors și au început să mă bântuie din nou”, s-a destăinuit bărbatul, într-o filmare în care purta o cagulă care-i acoperea fața.

Doar șase luni a durat visul lui de a trăi cu adevărat o viață liberă. În noiembrie, sora lui Giuseppe a primit un mesaj de la un vechi prieten: „Vă trimit acest mesaj cu speranța că veți anunța la timp pe cine cunoașteți. Ei știu unde locuiește și unde se află clubul lui, vor acționa în curând. Toți sunt în pericol, nu e mult timp”.

Giuseppe vede cum speranțele, așteptările, munca, investițiile, totul dispare într-un balon de săpun și acum trebuie să se ascundă din nou și să fugă: „A trebuit să vând barul, sau mai bine zis să-l vând la jumătate din prețul de cumpărare, 35.000 de euro, pentru a dispărea cât mai repede. Am plecat din casa pe care o închiriasem recent”.

Giuseppe spune că și-a luat soția și trei copii și s-a mutat în străinătate, pentru a locui cu fratele său. Mai întâi însă a fost la secția de poliție, a depus o plângere și a cerut să fie primit din nou în programul de protecție a martorilor. „Am primit un apel de la minister și mi s-a spus că pentru a depune cererea trebuie să merg în Calabria, în orașul meu natal. Dar cum? Singur? Fără escortă? Ei îmi spun că nu există altă soluție. Am acceptat și m-am dus. Ajuns acolo, atmosfera a fost suprarealistă: m-au lăsat în afara clădirii ore în șir, așteptând să fiu primit. I-am implorat să mă lase măcar să intru, nu știau la ce riscuri mă expun?”, povestește fostul mafiot.

Giuseppe nu exagerează. Cu ani în urmă, a fost împușcată una dintre rudele sale, care a fost confundată cu el, a fost ucisă cu o împușcătură în cap: „Da, am fost un mafiot. M-am alăturat găștii foarte tânăr, târât puțin de prieteni. La început doar pierdeam timpul, apoi am făcut carieră, pentru că clanul a fost decapitat de mai multe arestări. Și am venit să spun totul”.

Giuseppe este o persoană precisă, are o minte matematică și ținea contabilitatea clanului. „În acei ani s-au făcut mulți bani, clanul avea o organizare perfectă, nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării. Arme, droguri, extorcare. Am mai ordonat niște crime care totuși nu au mers bine. Acesta este însă trecutul meu. Am ales să părăsesc acea lume pe cont propriu, am ales să ajut justiția să lupte împotriva acestui sistem. Recunoștință? Am fost abandonat în momentul când aveam cea mai mare nevoie”, acuză el acum.

Decizia Ministerului de Interne italian este o lovitură pentru bărbat: comisia centrală pentru definirea și aplicarea măsurilor speciale de protecție l-a informat în aprilie că cererea sa de reintegrare în program a fost respinsă. „Condițiile nu sunt îndeplinite”, spune în declarație președintele comisiei.

Între timp, fratele nu mai poate găzdui familia numeroasă și, prin urmare, Giuseppe, soția și copiii lui sunt în stradă. „I-am dus pe cei doi care nu mai sunt minori în Lombardia, la o altă rudă. Dar de 50 de zile, eu, soția mea și fata cea mai mică, de 14 ani, și cumnatul meu locuim în mașină. Trăim mâncând sandviciuri, nici nu-mi mai amintesc gustul unei farfurii de paste. Nu mai am bani, am autonomie poate încă o săptămână, nu mai mult. Sunt dezamăgit. Sunt dezamăgit de instituții, de statul care a avut ajutorul meu timp de 14 ani și care acum mă lasă așa, fără nicio protecție sau refugiu. Am cerut ajutor de la polițiștii care m-au urmărit mereu și mi-au răspuns că acum sunt civil și că au mâinile legate. Sunt civil, e adevărat, dar sunt și familist. Eu cer doar cazare temporară pentru cinci sau șase luni, timpul să-mi pot pune viața înapoi în regulă, să le pot oferi din nou un viitor copiilor mei”.

„Deocamdată continui să fiu aici, în mașina mea, îngrozit că cineva ar putea să mă împuște pe fereastră și să mă omoare în somn. Am terminat cu acea viață: chiar dacă sunt disperat, nu voi face nimic care să-mi amintească nici pe departe de asta. Mi-am jurat mie și copiilor mei că voi trăi curat pentru tot restul zilelor mele. Dar acum, te rog, ajută-mă!”, și-a încheiat bărbatul apelul video.

