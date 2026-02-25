Furnizor de servicii pentru GRU

În vara anului 2024, Europa a fost afectată de o serie de sabotaje, printre care explozii de colete la depozitele unor companii de transport de mărfuri și curierat din Marea Britanie, Germania și Polonia, incendierea unui magazin Ikea din Vilnius (Lituania) și incendierea unui centru comercial din Varșovia.

Occidentul a acuzat atunci Rusia de implicare în aceste sabotaje. Un rol-cheie în organizarea lor l-a jucat Aleksei Kolosovski, un fost taximetrist din Krasnodar.

Potrivit surselor citate de NYT, Aleksei Kolosovski, care locuiește în continuare în Krasnodar, nu este un ofițer de informații de carieră sau vreun agent infiltrat, ci mai degrabă un „furnizor de servicii” pentru GRU, serviciul secret militar al Rusiei.

Recrutări și coordonare prin intermediul Telegram

Fostul taximetrist din Krasnodar a intrat pentru prima dată în atenția agențiilor occidentale de informații după două incendieri comise în mai 2024. Pe 8 mai, un adolescent ucrainean a plasat un dispozitiv incendiar cu temporizator într-un magazin IKEA din Vilnius, care s-a aprins în dimineața zilei următoare. Tot în aceeași perioadă, un centru comercial din Varșovia a fost cuprins de flăcări. Autoritățile poloneze au acuzat serviciile secrete rusești și au închis Consulatul Rusiei din Cracovia.

Potrivit anchetei, Kolosovski a recrutat persoane prin intermediul contului de Telegram numit „Warrior” („Războinic”). De asemenea, el a coordonat livrările de detonatori și echipamente pentru fabricarea dispozitivelor explozive, plasate în dulapuri de depozitare din gări, de unde erau ulterior preluate de persoanele recrutate.

Documentele judiciare și informațiile obținute de serviciile secrete europene arată faptul că el a fost implicat și în exploziile unor colete din depozite logistice din Regatul Unit, Germania și Polonia, coordonând persoanele care monitorizau transporturile și distribuția materialelor necesare.

Asociat cu un hoț de mașini și condamnat pentru fraudă

Informațiile publice despre Kolosovski sunt puține. Potrivit NYT, fostul taximetrist ar trăi modest și ar avea datorii. Totuși, conturile sale de socializare sunt pline de fotografii cu mașini, dar nu de lux. În trecut, el a fost condamnat pentru fraudă.

Pe lângă activitatea de taximetrist, Kolosovski a fost asociat cu un hoț de mașini pe nume Daniil Oleinik. Numărul său de telefon indică legături cu o rețea de canale Telegram cu membri implicați în contrabandă, divulgarea de date personale, extorcare, vânzări de documente contrafăcute și echipamente pentru furturi de mașini. NYT notează că nu este clar dacă Kolosovski însuși a fost un hoț de mașini.

Potrivit serviciului secret al unei țări europene, Kolosovski a fost asociat și cu grupul de hackeri KillNet, care, în urma izbucnirii agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei, s-a concentrat pe atacuri asupra website-urilor companiilor ucrainene și europene.

Arestat, apoi recrutat de GRU

El a fost reținut în 2021, dar motivele nu sunt clare. Oficiali occidentali din domeniul informațiilor cred că în acel moment ar fi fost recrutat de GRU. După 2022, astfel de colaboratori – fără statut formal de ofițeri – ar fi fost utilizați tot mai frecvent în operațiuni de sabotaj, ca urmare a expulzării a zeci de diplomați ruși din Europa.

Mama lui Kolosovski obișnuia să posteze fotografii de familie pe rețelele de socializare. Totuși, ea nu a mai postat nicio fotografie cu fiul ei din cel puțin 2021. În iulie 2022, când a fost întrebată despre locul unde se află fiul ei, ea a răspuns că a plecat într-o călătorie de afaceri.

Generalul Averianov, noul creier al sabotajelor rusești în străinătate

Potrivit NYT, liderul rus Vladimir Putin s-a orientat către GRU pentru intensificarea operațiunilor externe.

Un rol important în operațiunile externe ale GRU i-ar reveni generalului Andrei Averianov, un fost comandant al unității 29155, care este responsabilă de sabotaje în străinătate. După declanșarea războiului la scară largă împotriva Ucrainei, la 24 februarie 2022, Averianov a fost promovat în funcția de adjunct al șefului GRU. Surse occidentale pun această avansare pe seama importanței crescânde a acțiunilor de sabotaj în confruntarea dusă de Putin împotriva Occidentului.

Potrivit oficialilor de securitate din țările europene, Averianov supraveghează acum o unitate specială GRU implicată în organizarea de atacuri teroriste și sabotaj în Ucraina, Uniunea Europeană și alte țări. Lista persoanelor implicate în operațiuni rusești de sabotaj (văzută de The New York Times și confirmată de mai multe agenții de informații occidentale) include peste 300 de nume, majoritatea ofițeri ruși. Lista a fost distribuită la peste 30 de agenții de informații.

Probleme financiare și cu FSB, rivalul GRU

Potrivit NYT, Kolosovski s-ar confrunta în prezent cu anumite probleme. După exploziile din depozite, ar fi fost convocat la sediul regional al FSB din Krasnodar, unde i-ar fi fost verificate dispozitivele electronice. Unele surse susțin că publicitatea din jurul acțiunilor sale ar fi generat nemulțumiri la Kremlin.

De asemenea, se pare că acesta ar fi întâmpinat dificultăți financiare, posibil după ce ar fi utilizat fonduri proprii pentru a finanța o parte din operațiuni și ar fi încercat ulterior să obțină rambursarea cheltuielilor.

De la lansarea invaziei la scară largă, Kolosovski nu ar fi părăsit Rusia. Totuși, oficiali din două țări europene susțin că recent ar fi căutat online proprietăți imobiliare în Londra. Acesta ar putea fi un posibil indiciu că ar lua în calcul fie o retragere în străinătate, fie o eventuală plecare din Rusia, notează The New York Times.

