Inițial, a încercat să fugă

Ultima lovitură a bărbatului de aproape 90 de ani a demonstrat că trecerea deceniilor nu i-a știrbit deloc abilitățile infracționale.

De origine columbiană, născut în 1937 și fără un domiciliu stabil, acesta a fost reținut după ce a trecut de barierele antifurt ale unei cunoscute galerii comerciale de pe Via dei Due Macelli, din Roma.

Carabinierii l-au reţinut după ce un agent de pază l-a observat îndepărtându-se brusc după ce s-a declanșat alarma.

Conform reconstituirii, în ciuda solicitărilor repetate de a se opri, bărbatul în vârstă de 90 de ani a încercat inițial să fugă înainte de a fi adus înăuntru pentru identificare.

Carabinierii au intervenit după ce un agent de securitate l-a observat pe bărbat încercând să se facă nevăzut imediat după declanșarea alarmei. Deși i s-a cerut de repetate ori să se oprească, nonagenarul a ignorat somațiile și a încercat să fugă, fiind în cele din urmă imobilizat și condus în incintă pentru identificare.

Rucsacul căptușit meticulos cu folie de aluminiu

Nonagenarul nu era un amator: carabinierii au descoperit că acesta folosea un rucsac căptușit meticulos cu folie de aluminiu pentru a păcăli alarmele. „Prada” găsită în geanta de voiaj și în buzunarele hainei sale depășea suma de 1.100 de euro, incluzând accesorii de firmă și parfumuri. Experiența sa infracțională l-a ajutat să creeze o adevărată „cușcă Faraday” portabilă.

Printre obiectele furate se afla și un ceas cu brățară de piele și carcasă aurie în formă de inimă, a cărui proveniență bărbatul nu a putut să o explice. Întreaga pradă a fost recuperată și predată administratorilor magazinelor, în timp ce rucsacul modificat a fost reținut de autorități ca probă în dosarul penal.

Infractor de cursă lungă sub masca de bunic inofensiv

Investigațiile au scos la iveală o realitate șocantă: în spatele trăsăturilor de bunic inofensiv se ascundea un infractor de cursă lungă. Cazierul său impresionant se întinde pe mai bine de cinci decenii, prima sa fișă de identificare fiind întocmită încă din anul 1974.

Bărbatul era, așadar, o „veche cunoștință” a autorităților, demonstrând o abilitate uluitoare de a opera sub diverse identități false. Deplasându-se constant între Roma, Trieste și Liguria, acesta a folosit inclusiv pseudonimul unui cetățean iugoslav născut la Sarajevo pentru a-și pierde urma. Cazierul său vast include numeroase furturi calificate, tăinuire și chiar un jaf violent comis în Gara Termini din Roma, în anul 2021.

În ciuda unui istoric infracțional vast, ce cuprinde lovituri date în aproape toate zonele Capitalei, nonagenarul a fost pus sub acuzare în stare de libertate. Experiența sa de zeci de ani în fața legii pare să se încheie, pentru moment, fără o măsură privativă de libertate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE