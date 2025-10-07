Elevul a fost găsit suspendat într-un copac

Potrivit acestora, cei doi s-ar fi „separat de o platformă tandem” în timpul zborului, înainte de a sări din avion.

Departamentul de Poliție Metropolitană din Nashville a transmis sâmbătă că echipele de intervenție au găsit studentul suspendat într-un copac, cu parașuta deschisă, în zona împădurită din apropierea autostrăzii Ashland City.

Pompierii din Nashville au intervenit cu o scară și un sistem de scripeți pentru a-l coborî în siguranță.

Elevul era „conștient, cooperant și în stare stabilă” după ce a rămas suspendat timp de mai multe ore, fiind transportat ulterior la spital „ca măsură de precauție”.

Instructorul a căzut în gol, fără parașută

Poliția a precizat că elevul „s-a desprins de pe o platformă tandem cu un instructor”, iar instructorul „ar fi căzut fără parașută”.

În jurul orei locale 17:00, autoritățile au anunțat că instructorul nu fusese încă găsit, însă aproape de ora 19:00 au confirmat că acesta a fost descoperit decedat într-o zonă împădurită din apropierea aceleiași autostrăzi.

Instructorul a fost identificat drept Justin Fuller, în vârstă de 35 de ani. Într-o postare din iunie, pe Instagram, Fuller scria că „a-i învăța pe oameni să sară cu parașuta este cea mai satisfăcătoare parte a acestei meserii. Să-i văd cum învață să-și controleze corpurile este un moment emoționant”.

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Tot el adăuga că, uneori, situațiile pot deveni tensionate atunci când un elev sare pentru prima dată.

Fuller povestea și despre o altă experiență dificilă, când el și un coleg instructor „au avut mari emoții încercând să calmeze un elev” care se rostogolea în aer în timpul unui salt.

De asemenea, postase imagini cu epava unui avion de parașutism în care se afla, menționând că motorul se defectase imediat după decolare. „Trăiește viața la maximum și nu considera nicio zi ca fiind garantată”, scria el atunci, precizând că toate cele 20 de persoane aflate la bord au supraviețuit incidentului.

Alți trei parașutiști au ajuns la sol în siguranță

Poliția a anunțat că Administrația Federală a Aviației (FAA) va investiga accidentul. Autoritățile au mai precizat că „alți trei parașutiști care au sărit cu puțin timp înainte au aterizat în siguranță”, iar avionul a revenit fără probleme la sol, pe aeroportul Tune.

Saltul era organizat de Go Skydive Nashville, potrivit postului local WSMV-4. Într-o declarație transmisă acestuia, compania a afirmat că detaliile incidentului sunt în curs de clarificare și că colaborează deplin cu autoritățile.

„Go Skydive Nashville rămâne angajată în menținerea celor mai înalte standarde de instruire, siguranță și profesionalism. În acest moment, echipa se concentrează pe sprijinirea celor afectați de această tragedie”, se arată în comunicatul companiei.