Potrivit acuzațiilor, românul ar fi autorul agresiunii care a avut loc pe 12 decembrie, în apropierea gării Fontivegge, împotriva unui bărbat de 44 de ani, de origine marocană. Victima a încercat să se apere cu o sticlă, dar, după ce a încercat să-l urmărească pe agresor, a fost lovită în abdomen.

Ancheta desfășurată de poliția din Perugia a încercat să reconstituie ce s-a petrecut. Din primele informații, bărbatul, înarmat cu un cuțit, a început să amenințe și să insulte mai multe persoane aflate în zonă, după care și-a îndreptat acțiunea împotriva victimei, cu care avusese conflicte în trecut. Agresorul a reușit să dispară, în timp ce rănitul a fost transportat în stare gravă la camera de gardă a spitalului Santa Maria della Misericordia.

Judecătorul a admis cererea și a dispus arestarea preventivă. După emiterea mandatului, agenții au demarat căutările bărbatului de 32 de ani. Odată identificat, acesta a fost arestat și încarcerat la penitenciarul Perugia Capanne.