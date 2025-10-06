În după-amiaza zilei de 3 octombrie, carabinierii din cadrul secției Sesto San Giovanni l-au arestat pe român.

Bărbatul, acuzat de furt calificat de energie electrică, a fost arestat de ofițerii de la stația Cologno Monzese, în urma unei informații primite de la personalul Enel.

Tehnicienii companiei au stabilit că bărbatul, singurul chiriaș cu un contract de închiriere valabil, a modificat contorul locuinței, împiedicând înregistrarea corectă a consumului de curent.

Acest lucru a provocat prejudicii financiare companiei de electricitate în valoare de 26.860 de euro, începând cu anul 2016.

În urma validării arestării sale, românul din Italia a fost plasat sub control judiciar, cu obligația de a se prezenta periodic la poliția judiciară.

