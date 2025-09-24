Nemulțumit că nu a obținut niciun câștig, acesta a depus plângere la poliție, susținând că aparatele au fost trucate.

Convins de ideea că „slotul trebuie să dea” după o perioadă lungă fără câștiguri, bărbatul a continuat să joace, mai ales după ce un prieten pierduse 60.000 de lei împrumutați chiar de la el.

„Am jucat timp de o săptămână la aceeași sală și la aceleași două aparate, ca să nu scoată nimeni bani din ele. Singurul care o putea face eram eu. Jucam ziua, apoi seara, îmi rezervam locul la aparatele respective pentru a doua zi, așa că mă întorceam în aceleași locuri și o luam de la capăt. Aparatele alea nu mi-au dat înapoi niciun leu, deși au procent de retur stabilit la 92%, 97%. Aparatele la care am jucat au mers în gol”, a declarat acesta.

Supărat, a anunțat poliția și susține că imediat după, doi bărbați ar fi venit în agenție, au desfăcut aparatele și ar fi umblat în plăci, deși, potrivit acestuia, doar Metrologia are dreptul să facă asemenea intervenții. În aceeași zi, sloturile ar fi fost mutate într-un alt județ.

„I-am filmat pe ascuns și am urmărit apoi mașina care transporta aparatele. Nu le-au dus într-o altă agenție, ci într-un depozit. Am predat filmarea la dosar”, a spus păgubitul.

De la sfârșitul lui decembrie, bărbatul a făcut plângeri la Poliție, DIICOT și DNA Suceava. Cum ultimele două și-au declinat competența, dosarul a rămas la poliția județeană, unde stagnează de aproape un an.

În replică, grupul „Las Vegas” a transmis pentru playresponsibly.ro că respectă în totalitate legislația în vigoare și că aparatele funcționează doar pe baza autorizațiilor emise de ONJN.

Potrivit companiei, persoana surprinsă în filmarea invocată de client era, de fapt, un angajat al unui organism autorizat ONJN clasa 2, aflat în plină verificare metrologică periodică a sloturilor, aspect consemnat prin documente oficiale.

În urma sesizărilor depuse, ONJN a efectuat un control, concluzionând că activitatea agenției se desfășura conform prevederilor legale, fapt confirmat printr-un proces-verbal emis la 28 august 2025.

