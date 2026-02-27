Deocamdată nu se știe de ce tramvaiul a deraiat în acest oraș, unde se desfășoară în prezent Fashion Week. Mai multe ambulanțe au fost văzute la fața locului, a constatat un jurnalist AFP.

Forțele de ordine au blocat întreaga zonă din jurul locului accidentului, împiedicând mulțimea să se apropie.

„Am auzit o explozie puternică”, a declarat pentru AFP Anna, o tânără de 27 de ani care se afla în biroul său din apropiere în momentul accidentului.

„Am văzut că o parte din tramvai a lovit un magazin”, a adăugat tânăra, care nu a dorit să-și dezvăluie numele de familie.

„Am crezut că era un cutremur”, a declarat unul dintre pasageri pentru agenția Ansa.

„Eram așezat și m-am trezit pe jos, împreună cu ceilalți pasageri. A fost îngrozitor”, a adăugat el.

Tramvaiul galben și alb era vizibil în mijlocul drumului, într-un cartier din Milano situat chiar în afara centrului istoric.

