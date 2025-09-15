A fost urmărit doi kilometri de polițiști

În timpul unui control al poliției, un bărbat în vârstă de 36 de ani a încercat să fugă de polițiști cu trăsura, care era legată de un cal. S-a îndreptat cu trăsura spre un agent și a încercat să lovească o polițistă cu biciul, potrivit publicației germane MDR.

Vizitiul a încercat să scape de control conducând trăsura direct spre un polițist. Agentul s-a dat la o parte, iar trăsura a lovit o mașină de poliție. Potrivit poliției, șoferul ar fi încercat să lovească și o polițistă cu biciul, dar a ratat.

Bărbatul a condus apoi aproximativ doi kilometri „peste dealuri și văi”, încercând să scape de oamenii legii. Iar polițiștii au întâmpinat dificultăți în a-l urmări, deoarece acesta a condus prin pajiști și pe poteci abrupte.

A rămas blocat cu trăsura în noroi

În cele din urmă a distrus un gard al unei pășuni și a rămas blocat în noroi cu trăsura. Conform poliției, urmărirea a durat aproximativ 20 de minute.

Poliția a solicitat o probă de sânge de la bărbat, suspectând că acesta se afla sub influența alcoolului.

A creat pagube de 7.000 de euro

Calul ar fi suferit o rană la picior, iar un medic veterinar a acordat îngrijiri medicale animalului la fața locului.

Poliția estimează pagubele aduse mașinii de patrulare, trăsurii și gardului pășunii la aproximativ 7.000 de euro, potrivit sursei citate.