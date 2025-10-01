Imelda, după Humberto

Insulele se află sub avertizare de uragan, iar centrul furtunii, însoțit de ploi și vânturi violente, este așteptat să lovească direct sau foarte aproape de sudul arhipelagului în cursul serii.

Aceasta după ce, marți, Bermuda a fost atinsă de uraganul Humberto, care între timp s-a diminuat, pierzându-și caracteristicile tropicale miercuri dimineață, odată ce s-a combinat cu un front atmosferic întins deasupra Atlanticului.

Imelda era miercuri după-amiază un uragan de categoria 2, cu rafale susținute de 160 km/h, situat la 430 km vest-sud-vest de Bermuda, potrivit Centrului Național pentru Uragane. Cele mai puternice efecte sunt estimate pentru noaptea de miercuri.

Două uragane la doar 725 kilometri distanță

Marți, Imelda și Humberto se aflau la doar 725 kilometri distanță una de cealaltă – una dintre cele mai apropiate zece perechi de furtuni atlantice numite, de la începutul observațiilor satelitare în 1966, potrivit specialistului în uragane Michael Lowry.

Bermuda riscă să primească o lovitură mult mai directă de la Imelda decât de la Humberto, care a trecut la vest, aducând totuși vânturi, ploi și valuri puternice. Imelda s-ar putea apropia suficient pentru a atinge uscatul în cursul nopții.

Vântul ar putea depăși 120 km/h, însoțit de rafale și ploi torențiale capabile să provoace inundații rapide. Totodată, valuri de mari dimensiuni vor lovi țărmurile arhipelagului.

Cele două furtuni active în Atlantic au avut deja consecințe devastatoare. În Cuba, ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren, soldându-se cu moartea a două persoane, a anunțat premierul Manuel Marrero. Printre victime se numără un bărbat de 60 de ani, decedat după ce casa i-a fost distrusă de o alunecare de teren.

Deși nu a lovit direct SUA, Imelda a făcut victime și acolo. În Florida, un bărbat de 51 de ani s-a înecat în comitatul Volusia, smuls de curenții marini puternici, a transmis biroul șerifului.

În Carolina de Nord, în zona Outer Banks, cel puțin cinci case au fost înghițite de ocean, potrivit Serviciului Parcurilor Naționale. Eroziunea costieră lăsată de furtunile precedente, combinată cu forța uraganelor Humberto și Imelda, a redus protecția naturală a țărmului, lăsând locuințele vulnerabile.

Casele, sprijinite pe piloni, au cedat sub presiunea valurilor, însă nu erau locuite, în momentul prăbușirii în ocean.

Pentru miercuri, autoritățile avertizează asupra riscului de inundații costiere de la Coasta Spațială din Florida până în Outer Banks, Carolina de Nord. În aceste zone, vânturile ar putea ridica nivelul apei cu 30–60 de centimetri peste solul obișnuit uscat la flux.

