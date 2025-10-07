Gamă largă de acuzații la adresa președintei Comisiei Europene

Von der Leyen, îmbrăcată într-un costum albastru, a stat imperturbabilă în timp ce Jordan Bardella, liderul de extremă dreapta al Patrioților pentru Europa, și Manon Aubry de la Stânga au lansat atacuri împotriva ei.

Cei doi eurodeputați francezi au încercat să profite de haosul politic din Franța, unde partidele lor au fost încurajate de prăbușirea rapidă a celui mai recent guvern al lui Emmanuel Macron.

Bardella a adus o serie de critici, de la un buget UE umflat și birocrație excesivă, până la imigrație necontrolată și prea multe politici anti-industrie.

Aubry a acuzat-o pe von der Leyen de complicitate la «genocidul» palestinienilor din Gaza de către Israel și s-a alăturat lui Bardella în denunțarea gestionării negocierilor comerciale cu Mercosur și SUA.

Răspunsul Ursulei von der Leyen

Președinta Comisiei a încercat să prezinte cenzurarea Comisiei ca fiind benefică doar pentru Vladimir Putin. Ea a enumerat amenințările cu care se confruntă Europa, apelând în mod repetat la «unitate».

„Suntem într-o perioadă de incertitudine maximă și volatilitate explozivă”, a declarat von der Leyen, citată de Euractiv.

Ea a oferit doar o recere în revistă scurtă a criticilor conținute în cele două moțiuni, referitoare la Gaza, relațiile cu SUA, Ucraina și comerț.

Avertismentele și criticile europarlamentarilor

Manfred Weber, liderul Partidului Popular European în Parlament, a oferit o apărare înflăcărată a Comisiei, acuzându-i pe cei doi eurodeputați că folosesc scena UE pentru politica națională.

Iratxe García, liderul Socialiștilor, a criticat Stânga pentru lipsa de pragmatism în privința Gazei, deși a fost de acord cu ei pe fond.

Von der Leyen s-a confruntat cu avertismente din partea forțelor politice care au un interes în menținerea Comisiei. García a avertizat că sprijinul grupului său mare nu este «necondiționat» și a cerut politici cu tematică roșie în planurile Comisiei pentru 2026.

Nicola Procaccini, co-președinte al grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, a declarat că Comisia ar trebui să înceteze să se amestece în domeniile naționale. Liderul liberal Valérie Hayer a solicitat o implementare mai rapidă a măsurilor de stimulare a creșterii, iar Terry Reintke de la Verzi a deplâns «lipsa de leadership».

Cel mai probabil, Ursula von der Leyen va considera dezbaterea o distragere a atenției – și pentru asta trebuie să mulțumească prietenilor săi europarlamentari de centru.

