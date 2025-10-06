Moţiunile de cenzură urmează să fie propuse luni de extrema dreaptă şi extrema stângă din Franţa – Jordan Bardella, preşedintele Rassemblement National (RN), respectiv Manon Aubry din La France Insoumise (LFI) -, urmate de discursul de răspuns al Ursulei von der Leyen şi de intervenţii ale liderilor tuturor grupurilor politice. Voturile asupra moţiunilor sunt programate pentru joi.

Deşi moţiunile de cenzură nu au aproape nicio şansă să obţină majoritatea de două treimi (480 din 720 de mandate) din voturi necesară pentru a o destitui pe Ursula von der Leyen, acestea ar putea expune o îngrijorare generală cu privire la conducerea sa şi ar putea destabiliza Parlamentul European, al cărui sprijin este necesar pentru adoptarea legislaţiei, notează Reuters.

Ursula von der Leyen nu este la primele moțiuni de cenzură. Șefa Comisiei Europene s-a confruntat şi în iulie cu o moţiune de cenzură din partea unor parlamentari de extremă-dreapta (moţiune iniţiată de eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea), dar a supravieţuit politic cu uşurinţă.

Cu toate acestea, partidele din afara curentului principal au realizat că depunerea moţiunilor de cenzură, rar utilizate până acum, este uşor de realizat după ce alegerile din 2024 au dus la creşterea numărului de parlamentari de extremă-dreapta la peste 100, fiind necesari doar 72 pentru a susţine o moţiune de cenzură.

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

În cazul stângii, aceasta a cooptat şi un parlamentar din grupul de centru-stânga Socialişti şi Democraţi, precum şi mai mulţi Verzi pentru a depune moțiunea de cenzură.

Cele două moţiuni de cenzură diferă, dreapta plângându-se de politicile ecologice „greşite” şi de eşecul de a aborda migraţia ilegală, în timp ce stânga subliniază inacţiunea UE în privința situației din Fâșia Gaza.

Ambele părţi sunt de acord însă că von der Leyen a acceptat un acord tarifar dezechilibrat cu Statele Unite şi că acordul comercial UE-Mercosur propus de Executivul european reprezintă o ameninţare pentru agricultori şi mediu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE