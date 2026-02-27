Februarie, luna iubirii, confirmă un fenomen tot mai vizibil în România: romantismul se trăiește digital.

De la buchete de trandafiri livrate la minut fix până la burgeri, prosecco și comenzi-surpriză de peste 1.000 de euro, aplicațiile de livrare devin un actor central în modul în care românii aleg să își arate afecțiunea față de persoana iubită.

Libertatea a analizat datele furnizate de Glovo și Wolt pentru perioada 14-24 februarie. Ce arată cifrele?

Că Valentines Day este lider absolut în volumul comenzilor, în timp ce Dragobetele rămâne o sărbătoare românească mai discretă, integrată în rutina zilei, fără creșteri spectaculoase.

Analiza Wolt: seara – pentru Valentines Day, prânzul – pentru Dragobete

Începem cu cei de la Wolt. Potrivit unei analize interne realizate de Wolt privind comportamentul de consum din luna februarie, cele două sărbători au fost marcate de tipare diferite de comandă.

Pe 14 februarie, cele mai multe comenzi au fost plasate în intervalul 21.00-23.00, în timp ce 24 februarie a înregistrat un vârf la prânz și la începutul serii. În ambele zile, restaurantele fast-food au reprezentat peste o treime din totalul comenzilor.

Cuplurile au preferat să petreacă Valentines Day cu mâncare comandată de la restaurant. Foto: freepick.com

La nivel național, pe 14 februarie, 85% dintre comenzile plasate au fost din restaurante și 15% din magazine.

„Un semn clar că românii mizează tot mai mult pe surprizele de ultim moment. Tendința s-a menținut și de Dragobete, pe 24 februarie, când aproximativ 88% dintre comenzi au provenit din restaurante și 12% din magazine”, au transmis reprezentanții companiei.

Flori, dulciuri și surprize pentru adulți

De Valentines Day, în topul preferințelor s-au aflat comenzile din florării, care au crescut cu până la 711%, confirmând că gesturile clasice rămân în preferințele românilor atunci când vine vorba de celebrarea iubirii.

Segmentul magazinelor pentru adulți și cel al dulciurilor a crescut considerabil, cu peste 40% mai multe comenzi în perioada dintre Valentines Day și Dragobete.

În topul orașelor cu cele mai multe comenzi prin Wolt s-au aflat București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Brașov, cu un mix de restaurante internaționale și branduri locale.

Luna februarie ne arată, an de an, că oamenii celebrează diferit cele două sărbători ale iubirii. Dacă de Valentines Day vedem mai multe comenzi plasate seara, adesea ca un gest spontan, Dragobetele este integrat mai firesc în rutina zilei. Observăm o preferință constantă pentru restaurante, în special în zona de fast-food, dar și un interes tot mai mare pentru comenzile din retail – fie că vorbim despre flori, dulciuri sau mici surprize Alin Șerban, general manager Wolt România:

Analiza Glovo: „minutul de aur” și comenzile spectaculoase

În analiza realizată de Glovo, 14 februarie a fost cea mai aglomerată zi pentru livrările de flori. Cele mai comandate tipuri de flori în această perioadă au fost buchetele mixte, trandafirii roșii și lalelele. Cele mai multe livrări au fost înregistrate în București, Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara.

Trandafirii au fost cele mai comandate flori în februarie. Foto: freepick.com

În ceea ce privește intervalele orare, perioada 19.00-20.00 a fost cea mai aglomerată la nivel general. De asemenea, pe 14 februarie s-au remarcat două intervale cu activitate ridicată: 18.00-19.00 și 19.00-20.00.

„Minutul de aur” al perioadei analizate a fost consemnat pe 14 februarie, la ora 18.29, moment în care s-au înregistrat cele mai multe comenzi.

Ce au comandat românii: 1.000 de euro pentru o comandă

Categoria restaurantelor a fost extrem de căutată, iar comenzile au fost dominate de preparate potrivite pentru o cină relaxată. Burgerii, cartofii prăjiți, kebapul, tacos și pizza s-au aflat în topul preferințelor în perioada analizată.

La capitolul deserturi, românii au ales în special variantele clasice: amandina, savarina, tiramisu, înghețata și tarta cu fructe.

Pe lângă restaurante și flori, perioada analizată a adus creșteri și în alte categorii, precum magazinele specializate pentru adulți, farmaciile, cofetăriile și brutăriile.

Dulciurile și prăjiturile au făcut parte din decorul de Valentines Day. Foto: freepick.com

În zona produselor non-alimentare, pe lângă flori, printre cele mai frecvent comandate s-au numărat produse din categoria wellness pentru adulți.

Cea mai valoroasă comandă a depășit 1.000 de euro și a inclus un telefon mobil, iar o altă comandă cu valoare ridicată, de aproximativ 650 de euro, a fost plasată din categoria magazinelor pentru adulți.

