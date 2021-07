Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu (S), si Vasile Dincu (C), vicepresedinte, participa la o conferinta de presa legata de inscrierea rectorului UMF Targu Mures, Leonard Azamfirei (nu se afla in imagine) in PSD si participarea acestuia la alegerile parlamentare pe listele PSD, luni 19 octombrie 2020, in Bucuresti. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO