UE lucrează la al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Ea a declarat că sancțiunile europene afectează economia Rusiei, inclusiv exporturile de petrol, dar impactul ar fi mai mare dacă SUA ar acționa împreună cu UE, relatează Deutsche Welle (DW).

Șefa diplomației europene a subliniat că economia rusă trece prin «vremuri grele» din cauza sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană ca răspuns la invazia Ucrainei.

„Rusia a pierdut miliarde de dolari din cauza sancțiunilor UE. Aceste fonduri nu mai sunt disponibile pentru a finanța mașina de război rusă”, a afirmat Kaja Kallas într-un interviu acordat ziarului german Die Welt, citat de DW.

Ea a adăugat că veniturile din transportul de petrol al Rusiei prin Marea Baltică și Marea Neagră au scăzut cu 30% într-o singură săptămână după restricțiile impuse flotei „din umbră”. Kaja Kallas a menționat că UE lucrează la al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit acesteia, măsurile anterioare au avut un efect semnificativ asupra economiei ruse, reducând capacitatea Moscovei de a finanța complexul militar-industrial.

Veniturile din petrol, în scădere

Veniturile Rusiei din petrol au scăzut pentru a treia lună consecutiv, conform datelor Ministerului Finanțelor din Rusia. În iunie, acestea au scăzut cu 33,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar în iulie, cu 28%. Cauzele principale au fost scăderea prețurilor la petrol și aprecierea rublei. Al 18-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva petrolului rusesc a intrat în vigoare la mijlocul lunii iulie, contribuind la aceste scăderi.

Recomandări 100 de zile de la câștigarea mandatului de Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”

Kaja Kallas a subliniat că presiunea asupra Rusiei ar crește dacă SUA ar introduce noi sancțiuni în coordonare cu UE.

„SUA are oportunitatea de a forța Rusia la negocieri serioase. Dacă SUA și UE introduc simultan noi sancțiuni, acest lucru va crește semnificativ presiunea asupra lui Vladimir Putin. În plus, va deveni mai dificil să se ocolească sancțiunile. Va fi mai dificil pentru Moscova să finanțeze războiul împotriva Ucrainei”, a explicat ea.

Șefa diplomației europene a adăugat că sancțiunile sunt o modalitate de a reduce pierderile de vieți omenești pe linia frontului din Ucraina. „O presiune comună asupra Moscovei ar trimite un semnal politic puternic de unitate către Kremlin”, a mai spus Kaja Kallas.

Garanții de securitate pentru Ucraina

În cazul unui acord de pace între Moscova și Kiev, Ucraina trebuie să primească garanții de securitate din partea țărilor occidentale, a subliniat Kallas.

„Simpla monitorizare a armistițiului nu este suficientă», a spus ea, făcând referire la experiența acordurilor de la Minsk. Politiciana a afirmat că forțele occidentale de menținere a păcii trebuie să fie bine echipate și capabile să se apere. În același timp, fiecare stat membru al UE va decide individual dacă va trimite trupe în Ucraina.

Recomandări Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

Ea a subliniat importanța consolidării armatei ucrainene, considerând că aceasta trebuie să fie „prima linie de apărare”, potrivit sursei citate.

Kallas a promis extinderea programelor de instruire pentru militarii ucraineni în țările aliate ale Kievului. Ea a evidențiat angajamentul UE de a sprijini Ucraina în eforturile sale de apărare împotriva agresiunii ruse.

„Este esențial ca Ucraina să aibă forțe armate bine pregătite”, a concluzionat șefa diplomației europene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE