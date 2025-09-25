„S-a prins de piciorul meu. Nu știam cum să scap de ea”

Joan Heblack povestește că mergea liniștită pe jos, în zona Lucas Valley din San Rafael, când animalul a apărut brusc și i s-a agățat de picior.

„S-a prins de mine, îmi zbura coada pe lângă față. Am început să țip: «Dați-o jos de pe mine!» Nu voiam nici să o ating”, a declarat ea pentru presa americană.

Femeia a ajuns la spital cu mușcături și zgârieturi serioase la picioare.

„Am fost plină de sânge”

Isabel Campoy și nepoata ei se plimbau în aceeași zonă când au trecut printr-o experiență asemănătoare.

A 'very mean' squirrel has attacked more than five people in a California neighborhood



Some residents have even required emergency room treatment for severe lacerations pic.twitter.com/BI1ouYyT3Z — Dexerto (@Dexerto) September 23, 2025

„Veverița a sărit de pe pământ direct spre fața mea. Am încercat să mă apăr, dar mi-a prins brațul și nu îi mai dădea drumul. Eram plină de sânge, am fugit imediat la urgențe”, a spus Campoy. Nepoata ei a rămas șocată când a văzut rana: „Am strigat «Doamne, ești plină de sânge!»”.

Femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale și tratamente pentru răni.

Isabel Campoy încă se reface: „Mă doare și acum pielea, dar încerc să fiu puternică și să merg mai departe”.

Cinci atacuri în același cartier: de ce devin veverițele agresive

Autoritățile locale au lipit afișe de avertizare prin zonă, după ce cel puțin cinci oameni au fost atacați, probabil de aceeași veveriță, descrisă de martori ca având o culoare aurie. Pe rețelele de cartier, cazul a devenit rapid subiectul numărul unu de discuție.

There's a rare, killer "golden squirrel" terrorizing people in Marin County, California. pic.twitter.com/mUEzzbLGod — Everything's Computer (@twittner) September 20, 2025

Specialiștii în fauna locală spun că astfel de atacuri nu sunt complet neobișnuite. Vanessa Potter, de la organizația WildCare din San Rafael, a explicat că animalele pot deveni agresive dacă au fost hrănite de oameni când erau mici și nu mai au frică de oameni.

„Dacă le asociază cu hrana, pot deveni insistenți și chiar agresivi când nu primesc ce vor. Pot fi și teritoriale”, a spus ea.

Experții atrag atenția că veverițele nu transmit rabie, dar insistă ca oamenii să nu hrănească animalele sălbatice.

Acum, locuitorii din cartier spun că nu au mai văzut veverița agresivă de câteva zile. Marin Humane, de la organizația care se ocupă de protecția animalelor, a precizat că, dacă apar din nou atacuri, va colabora cu autoritățile pentru a captura animalul.

