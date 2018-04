După câteva ore petrecute în Coreea de Sud, în cadrul summitului intercoreean, Kim Jong-un a călătorit înapoi în Coreea de Nord pentru a lua prânzul. Astfel, liderul de la Phenian a urcat într-o limuzină, iar în drum spre palat, a fost înconjurat de bodyguarzi care au alergat pe lângă mașină.

Momentul, cel puțin ciudat, a fost filmat pe partea nord-coreeană a graniței, după ce Kim Jong-un a urcat într-o limuzină. Când mașina a început să meargă, cei 12 gărzi de corp ale liderului de la Phenian au început să alerge pe lângă mașină pe tot parcursul drumului.

As Kim Jong Un drove away from the early session of his summit with South Korean President Moon Jae-in, 12 bodyguards were seen running beside the vehicle https://t.co/X8K3wEvsIW pic.twitter.com/XUJU3AM80d

