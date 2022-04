„O operațiune specială a fost realizată datorită SBU (Serviciul de Securitate al Ucrainei, n.r.). Foarte bine! Detalii mai târziu. Slavă Ucrainei!”, a scris liderul de la Kiev.

Medvedciuk este liderul Platformei de Opoziție pentru Viață, cel mai mare partid de opoziție din Ucraina. În martie, partidul a fost unul dintre cele câteva pe care Zelenski le-a interzis din cauza legăturilor lor cu Rusia.

Zelensky’s official telegram account announces that SBU caught the fugitive oligarch and Putin’s close friend Viktor Medvedchuk. Camouflage and all. pic.twitter.com/DkWa5xlOEq

Autoritățile ucrainene îl plasaseră pe deputat în arest la domiciliu, după ce l-au acuzat de trădare, dar acesta a evadat la trei zile după ce Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie. Până la anunțul de marți al liderului de la Kiev nu se știa unde se afla oligarhul ucrainean.

Comentatorii notează că arestarea lui Medvedchuk îl va înfuria pe Vladimir Putin, pentru că oligarhul ucrainean ar fi nașul uneia dintre fiicele sale.

This will further infuriate Vladimir Putin, who is godfather to Viktor Medvedchuk’s daughter. Medvedchuk is – or was – Ukraine’s foremost pro-Kremlin politician. He looks tired and distraught https://t.co/Zg95epKdDl