„Nu am premeditat nimic. Era o problematică care mă apăsa de foarte mult timp. Nu am putut să mă exprim, pentru că sistemul de stat are niște reguli nescrise care îl pot costa pe un actor minima siguranță pe care o are în România”, a spus Viorica Vodă în emisiunea de la Pro TV, conform fanatik.ro.

Cu ochii în lacrimi, Viorica Vodă a explicat cum un regizor i-a smuls sutienul și a jignit-o în timpul filmărilor, totul pentru că refuzase să se întâlnească cu el în particular.

„Mi s-a întâmplat cu un regizor. Mi-a dat un număr de telefon pe scenariu. Mi-a zis să-l sun după ora 17 să-i zic ce melodie cânt. Nu l-am sunat. Filmarea a fost grea, jucam pe tren și la un moment regizorul respectiv mi-a cerut să renunț la sutien. Nu am vrut, am reacționat. A început să urle, m-a jignit față de toată echipa. M-a ridicat și mi-a smuls sutienul de pe mine. Mi-a spus să am o scenă erotică cu colega mea. Eu m-am blocat, am început să plâng cu sughițuri, tremuram. Pentru că nu l-am sunat în privat, el a făcut asta. Fiul lui este jurnalist”, a mărturisit în lacrimi actrița.

„Noi, ca popor, nu avem această solidaritate”

Viorica Vodă a susține că, în multe cazuri, primele care critică sunt femeile. „Noi trăim în societăți ex-comuniste. Noi, ca popor, nu avem această solidaritate. Nu ești pregătit la 20 de ani, venită din fundul Moldovei. Eu vin de acolo unde bărbatul e universul meu. Nu aveam cu cine să vorbesc. Nu am avut familia aici. Prietenele la vârsta aceea nu sunt foarte pregătite. Am suferit, am plâns. Ca să faci psihoterapie sunt costuri foarte mari. Am internalizat foarte mult aceste sentimente și de fiecare dată când am fost pusă în situații, am trecut cronic prin niște stări. Oamenii judecă superficial. De cele mai multe ori, femeile sunt foarte agresive între ele. Am avut o situație la «Notarra». Am fost într-o situație de calomnie. Am fost atât de șocată că n-am știut cum să reacționez. Toată echipa nu a solidarizat cu mine, ci cu agresoarea”, a mai spus Viorica Vodă.

