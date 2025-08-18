Cererea avocaților lui Vlad Pascu

În prima instanţă, Vlad Pascu a primit o condamnare de zece ani de închisoare. Avocaţii săi au cerut magistraţilor de la Curtea de Apel Constanţa o reducere a condamnării, motivând că „pedepsele aplicate sunt prea mari” şi bazându-se pe faptul că Pascu a făcut un denunţ, ce ar putea duce la o diminuare a pedepsei.

„Vă pot anunţa trei posibile situaţii. Dacă se va admite cererea de schimbare a încadrării (n.r. – din ucidere din culpă în omor calificat) ca motiv de apel, dosarul se întoarce înapoi la Judecătoria Mangalia, în ipoteza în care se respinge, bineînţeles se va propune una dintre soluţii, fie admiterea apelului nostru, fie admiterea apelului inculpatului”, a afirmat Adrian Cuculis, avocatul uneia dintre familiile victimelor accidentului de la 2 Mai.

Cum s-a întâmplat accidentul mortal de lângă Vama Veche

În noaptea de 19 august 2023, la ora 5:25, Vlad Pascu, aflat sub influenţa drogurilor şi la volanul unui Mercedes decapotabil, a intrat cu peste 100 km/h într-un grup de tineri care mergeau pe marginea drumului ce leagă Vama Veche de 2 Mai. În urma impactului, trei tineri au fost răniţi, iar doi au murit. Imediat după accident, testat cu aparatul Drugtest, Pascu a ieşit pozitiv pentru cocaină, amfetamine şi metamfetamine, iar din analiza probelor de urină, efectuată ulterior, a rezultat și consumul de ecstasy.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

În ianuarie anul acesta, Judecătoria Mangalia l-a condamnat pe Vlad Pascu la pedeapsa de 10 ani de închisoare, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.







Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE