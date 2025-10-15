„A spus ce vrea să facă din 2007 și nu l-a luat nimeni în serios”

Margus Tsahkna subliniază că președintele rus reprezintă o amenințare reală pentru Europa: „Putin a explicat deja obiectivele sale în 2007, la Conferința de Securitate de la München, și nimeni, absolut nimeni, nu l-a luat în serios”.

Ministrul eston critică naivitatea Europei, care s-a încheiat abia odată cu izbucnirea războiului total în Ucraina.

Tsahkna avertizează că agresiunea Rusiei nu mai este o problemă îndepărtată, ci „o realitate pentru vecinii săi”: „Spațiul nostru aerian a fost încălcat, cel al Poloniei a fost încălcat, Putin testează deja NATO”.

Vladimir Putin este foarte îngrijorat că Donald Trump le dă ucrainenilor rachete Tomahawk, ca să atace Rusia. Foto: Profimedia

El subliniază că un eventual succes al Rusiei în Ucraina ar avea consecințe grave.

Dacă Putin declară victoria în Ucraina, va continua în altă parte. Nu are de ales. Se luptă pentru viața lui.

Oficialul se referă la tensiunile politice interne și la criticile la adresa lui Putin din propriile rânduri. Oligarhii și gangsterii din jurul lui doar așteaptă momentul potrivit să-i strecoare ceva în ceai.

„Ucraina luptă și pentru noi”

Tsahkna explică de ce Estonia sprijină atât de mult Ucraina în lupta sa împotriva invadatorilor ruși. „Când eram ministru al apărării în 2017, Rusia a staționat 120.000 de soldați de cealaltă parte a graniței, care ar fi putut lovi în 48 de ore. Acești soldați sunt acum în Ucraina. Erau destinați nouă, dar acum sunt blocați în Ucraina. De aceea Ucraina luptă și pentru noi”.

Pentru ministrul de la Tallinn, un lucru este clar: „Nu poți negocia sau conlucra cu Putin. Face exact ceea ce a făcut Stalin: cooperează pe larg cu Europa pentru a pregăti agresiunea și ocupația”.

„Ungaria este un punct slab”

În timp ce mulți politicieni din Europa sunt sceptici față de Donald Trump, Tsahkna îl laudă în mod surprinzător pe președintele SUA, în special în ceea ce privește pregătirea apărării: „Interesant este că nu Putin a trezit Europa la realitate, ci Trump. El a spus clar că dacă noi, ca europeni, nu acționăm, vom fi singuri”.

Trump a fost clar în privința întrebării dacă ar trebui să doborâm avioanele rusești data viitoare. A spus că da, ar trebui!

Tsahkna vorbește deschis despre rolul Ungariei în cadrul UE și în relația sa cu Rusia: „Budapesta este un punct slab atunci când vorbim despre o poziție europeană unită față de Rusia. Poporul maghiar a suferit și el sub ocupația sovietică. De aceea nu înțeleg deloc de ce cooperează cu Putin”.

„China, adevăratul proprietar al Rusiei”

„Expertul în politică externă vorbește clar și despre rolul Chinei ca susținător al Kremlinului: „Este factorul economic și adevăratul proprietar al Rusiei de astăzi. Rusia face treaba murdară a Chinei, exercitând presiuni și divizând Europa”, susține diplomatul eston.



