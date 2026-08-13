Kremlinul a publicat imagini video cu Vladimir Putin pe una dintre cele patru insule principale din arhipelag, iar presa de stat din Rusia a transmis că liderul de la Moscova a vizitat o fabrică de procesare a peștelui și a fost servit cu caviar. Deplasarea în Kurile a avut loc după ce miercuri Putin, în vârstă de 73 de ani, s-a aflat în insula Sakhalin din apropiere, unde a asistat la exerciții ale Marinei Ruse și a prezidat o ședință privind asigurarea securității la granițele estice ale țării, potrivit AFP.

Reacție dură de la Tokyo: „Subminează restabilirea relațiilor”

Vizita a stârnit o reacție promptă și extrem de dură din partea Guvernului japonez. Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a condamnat public prezența președintelui rus în zonă.

„Teritoriile de Nord sunt o parte inerentă a teritoriului Japoniei, atât din punct de vedere istoric, cât și în baza dreptului internațional”, a declarat Sanae Takaichi în fața jurnaliștilor. Premierul japonez a adăugat că vizita lui Vladimir Putin „ofensează sentimentele poporului japonez și este absolut inacceptabilă”, subliniind totodată că acest gest „face mult mai dificilă restabilirea relațiilor bilaterale pe termen mediu și lung”.

Tensiunile legate de Insulele Kurile, numit de japonezi „Teritoriile de Nord”, au împiedicat Moscova și Tokyo să semneze un tratat formal de pace după Al Doilea Război Mondial.

Tensiunile s-au accentuat după invadarea Ucrainei

Relațiile dintre Rusia și Japonia s-au deteriorat considerabil după ce Moscova a lansat invazia la scară largă asupra Ucrainei în 2022. Tokyo s-a aliniat rapid celorlalte state partenere din G7, impunând sancțiuni economice aspre împotriva Rusiei și oferind sprijin financiar și echipamente militare neletale Ucrainei.

Aflat la Sakhalin, Vladimir Putin a catalogat miercuri sancțiunile impuse de Japonia drept „neprovocate”. „Japonia a identificat Rusia ca fiind o sursă principală de amenințări. Vreau să subliniez că noi nu amenințăm Japonia… Dimpotrivă, ea este cea care are pretenții teritoriale împotriva țării noastre”, a susținut liderul de la Kremlin.

Răcirea legăturilor dintre cele două țări coincide cu o apropiere strategică tot mai strânsă între Rusia, China și Coreea de Nord. Armatele Rusiei și Chinei desfășoară tot mai frecvent exerciții navale și aeriene comune în apropierea teritoriului japonez, obligând aviația de vânătoare din Japonia să ridice avioane de la sol. În paralel, Phenianul a trimis trupe și muniție pentru a sprijini efortul de război al Moscovei.

Cea mai recentă Carte Albă a Apărării publicată de Tokyo subliniază riscurile crescânde de securitate generate de această axă geopolitică. În plus, un raport recent publicat de The New York Times arăta că Rusia a transformat Japonia într-un punct central pentru rețelele de spionaj și achiziția de tehnologie cu dublă utilizare necesară industriei de apărare ruse.

Istoria și valoarea strategică a arhipelagului Kurile

Limbul teritorial din Pacificul de Nord durează din ultimele zile ale Celui de-Al Doilea Război Mondial, când Uniunea Sovietică a ocupat arhipelagul vulcanic situat la nord de insula japoneză Hokkaido. În urma ocupării din 1945, Moscova a deportat întreaga populație japoneză de aproximativ 17.000 de oameni.

Astăzi, pe aceste insule trăiesc în jur de 20.000 de cetățeni ruși. Deși climatul este extrem de aspru, zona oferă resurse minerale valoroase, inclusiv zăcăminte de aur și argint, precum și zone de pescuit foarte bogate.

Din punct de vedere militar, insulele oferă Rusiei un avantaj strategic major, permițându-i controlul asupra rutelor maritime din regiune. Moscova a fortificat constant arhipelagul în ultimii ani, desfășurând sisteme de rachete de apărare de coastă Bastion și avioane de vânătoare Suhoi Su-35.

Expertul Yee Kuang Heng, profesor la Școala de Politici Publice din cadrul Universității din Tokyo, consideră că deplasarea lui Putin are o miză simbolică clară. Vizita este un memento transmis de președintele rus privind pârghiile de control pe care le deține în Pacific și o exprimare directă a nemulțumirii Kremlinului față de sancțiunile menținute de Japonia.

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