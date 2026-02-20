Progrese limitate în negocierile de pace între Rusia și Ucraina

Într-un interviu acordat Kyodo News, liderul ucrainean a declarat: „Suntem pregătiți pentru compromisuri reale. Dar nu pentru compromisuri care să coste independența și suveranitatea noastră”.

Declarațiile sale vin în contextul presiunilor internaționale pentru un acord de pace, la patru ani de la începutul conflictului.

Zelenski a criticat vehement abordarea Rusiei, acuzând-o de „terorism” prin propunerile sale: „Ce ne oferă Rusia ca compromis? Spun: «Suntem gata să nu ocupăm alte regiuni». Dar aceste cuvinte sunt terorism. «Sunt gata să nu te omor – dă-ne tot». Ce înseamnă asta? Nu este un compromis, este un ultimatum”.

Discuțiile recente de la Geneva între Rusia și Ucraina s-au încheiat fără un progres clar, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a declarat vineri că nu poate preciza când va avea loc următoarea rundă de negocieri, lăsând viitorul discuțiilor incert.

Președintele ucrainean a respins, de asemenea, cererile președintelui american Donald Trump ca Ucraina să facă concesii teritoriale, subliniind că este „nedrept” să i se ceară doar Kievului să cedeze teren.

Ucraina, pregătită să exporte tehnologie militară

Ucraina ar putea câștiga miliarde de dolari din exporturile de produse și servicii militare în 2026, după ce a aprobat primele vânzări externe în timpul războiului, a declarat Davyd Aloian, secretar adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Din cele 40 de cereri de export depuse de producătorii din industria de apărare, majoritatea au fost aprobate în această lună.

„Luând în considerare produsele finite, piesele de schimb, componentele și serviciile care pot fi oferite, suma se ridică la câteva miliarde de dolari”, a afirmat Aloian, adăugând că Ucraina analizează introducerea unei taxe pentru aceste exporturi.

Printre țările interesate de tehnologia de apărare ucraineană se numără Germania, Marea Britanie, SUA, țările nordice, trei state din Orientul Mijlociu și cel puțin o țară asiatică, potrivit Independent.

Europa analizează o versiune proprie a „Five Eyes”

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat vineri că o versiune europeană a alianței de informații „Five Eyes” este luată în considerare pentru a răspunde mai eficient amenințărilor din partea Rusiei.

La întâlnirea miniștrilor apărării din Polonia, Franța, Marea Britanie, Italia și Germania, Pistorius a menționat că discuțiile sunt în desfășurare: „Ce putem face în continuare? O idee ar putea fi crearea unei flote comune de tancuri sau a unei forțe multidomeniu, sau chiar o versiune europeană a „Five Eyes»”.

UE nu ajunge la un acord privind sancțiunile împotriva Rusiei

Reprezentanții Uniunii Europene nu au reușit să ajungă la un consens asupra celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea include o interdicție completă asupra serviciilor maritime pentru exporturile rusești de petrol.

UE dorește adoptarea acestui pachet înainte de a marca patru ani de război în Ucraina, pe 24 februarie. Ambasadorii UE ar putea să se reunească în weekend pentru a continua discuțiile înainte de întâlnirea miniștrilor de externe de luni.

Ministerul de Externe din Belarus a anunțat că delegația sa nu a primit vizele necesare pentru a participa la primul summit „Board of Peace” din Washington, programat joi.

„Dacă nici măcar formalitățile de bază nu sunt respectate, despre ce „pace» discutăm?”, a declarat ministerul într-un comunicat.

Proiect comun pentru apărare aeriană în Europa

Marea Britanie și aliații săi europeni, inclusiv Franța, Germania, Italia și Polonia, au anunțat un proiect comun pentru dezvoltarea unor arme de apărare aeriană cu costuri reduse.

„Marea Britanie și partenerii noștri E5 fac un pas înainte – investim împreună în generația viitoare de sisteme de apărare aeriană și autonome pentru a consolida scutul NATO”, a declarat Luke Pollard, ministrul britanic pentru pregătire și industrie în domeniul apărării.

Ionuț Sorin Banciu, șef la compania implicată direct în criza apei din Prahova, vrea să fie șeful Romsilva
Știri România 15:04
Ionuț Sorin Banciu, șef la compania implicată direct în criza apei din Prahova, vrea să fie șeful Romsilva
Călin Georgescu s-a victimizat în fața judecătorilor în dosarul de extremism. Procurorii: „Imită până la identitate gesturile și tonul mareșalului Antonescu"
Exclusiv
Știri România 15:00
Călin Georgescu s-a victimizat în fața judecătorilor în dosarul de extremism. Procurorii: „Imită până la identitate gesturile și tonul mareșalului Antonescu”
„Românii au talent" 20 februarie 2026. Visul din copilărie al unei adolescente devine astăzi realitate. „A fost un șoc"
Stiri Mondene 16:15
„Românii au talent” 20 februarie 2026. Visul din copilărie al unei adolescente devine astăzi realitate. „A fost un șoc”
Iuliana Beregoi, prima reacție la acuzațiile grave care îi sunt aduse de Andreea Bostănică și Daniela Costețchi: „Nu am absolut nicio legătură cu acel sicriu"
Stiri Mondene 16:10
Iuliana Beregoi, prima reacție la acuzațiile grave care îi sunt aduse de Andreea Bostănică și Daniela Costețchi: „Nu am absolut nicio legătură cu acel sicriu”
Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui". La ce s-a referit
Politică 15:05
Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui”. La ce s-a referit
Ciprian Ciucu a reacționat după ce STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate
Politică 13:24
Ciprian Ciucu a reacționat după ce STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate
