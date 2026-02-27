Ajunsă la fața locului, Maria a găsit bărbatul fără cunoștință, cianotic și fără semne vitale. Fără să stea pe gânduri, a apelat serviciul de urgență 112 și a început manevrele de resuscitare, sub îndrumarea dispecerului. „Este prima dată când aplic o astfel de procedură pe o persoană”, a declarat Maria pentru IGSU.

Intervenția sa promptă a fost esențială pentru oxigenarea organelor vitale ale victimei, conform IGSU. În scurt timp, echipajele medicale au sosit, iar Maria a continuat să sprijine echipa SMURD până când bărbatul a fost stabilizat și transportat la spital. Aceasta nu era prima ei experiență în domeniul salvării: Maria este voluntar de trei ani în programul „Salvator din pasiune” al ISU Maramureș și de peste doi ani la Spitalul Județean din Baia Mare.

IGSU a subliniat importanța intervenției rapide în astfel de situații, declarând că „primele minute sunt critice”. Instituția a adăugat: „Cazul Mariei Petrișor este o dovadă vie a impactului pe care îl are voluntariatul în comunitate. La 20 de ani, Maria este un simbol al implicării tinerei generații și al succesului pe care colaborarea dintre cetățenii instruiți și serviciile de urgență îl poate genera”.

„Pentru Maria Petrișor, timpul s-a măsurat astăzi în bătăi de inimă. Suntem mândri de tine, Maria! Exemplul tău ne reamintește tuturor că un salvator e întotdeauna pregătit să sară în ajutor”, au transmis reprezentanții IGSU, în semn de recunoștință pentru tânăra care a demonstrat că pregătirea și curajul pot salva vieți.

