Cod galben de vânt în Caraș-Severin

Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt în județul Caraș-Severin, care va fi valabilă de luni, de la ora 10.00, și până miercuri, 15 aprilie, ora 6.00. „În județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la munte rafalele vor atinge 80-90 km/h”, potrivit ANM.

De asemenea, sunt anunțate intensificări ale vântului pe arii restrânse și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40-45 km/h.

Vremea în România în a doua zi de Paște

În intervalul 13 aprilie, ora 9.00, și 14 aprilie, ora 9.00, meteorologii transmit că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei în sudul, estul și centrul țării, iar în rest se vor situa ușor peste cele normale.

Cerul va avea înnorări temporare și izolat va ploua slab, pe parcursul zilei în Moldova, Dobrogea și Muntenia, iar noaptea în special în Banat și Oltenia. La altitudini mari la munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 21 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 grade Celsius în depresiunile Carpaților Orientali și 12 grade Celsius în sudul Banatului. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse vor fi ceață și brumă.

Vremea în Capitală până miercuri dimineața

ANM a emis și prognoza pentru București. Astfel, în intervalul 13 aprilie, ora 10.00 – 14 aprilie, ora 9.00, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 16… 17 grade Celsius, iar cea minimă, de 4… 6 grade Celsius.

De asemenea în intervalul 14 aprilie, ora 9.00 și 15 aprilie, ora 6.00, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei (viteze de 40-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 15… 16 grade Celsius, iar cea minimă, de 4… 6 grade Celsius.

