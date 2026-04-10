Frig în noaptea de Înviere

Noaptea de Înviere va fi rece, cu medii de 4-8 grade Celsius la nivel național. În timp ce în restul țării cerul va fi senin, în est sunt prognozate ploi slabe. După acest episod cu temperaturi scăzute, România va experimenta un fenomen meteo extrem: o tranziție rapidă de la temperaturi de primăvară la valori specifice verii.

Cum va fi vremea în săptămâna 13 – 19 aprilie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice. În rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în cele nord-vestice. În rest se va situa în jurul celui

normal pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 aprilie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice și nord-vestice. În rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 aprilie – 3 mai

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile intracarpatice. În celelalte zone, vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea în săptămâna 4 – 10 mai

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în extremitatea de nord-vest a teritoriului. În rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

Vremea se răcește foarte tare, vor fi ploi, lapoviță și ninsori

O avertizare meteo de vreme rece, ploi, lapoviță și ninsori, valabilă începând de joi, 9 aprilie, a fost emisă de ANM.

„Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă”, anunță meteorologii, iar pe parcursul nopților, local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă.

Avertizarea meteo ANM de vreme rece, ploi, lapoviță și ninsori este valabilă în intervalul joi, 9 aprilie, ora 10:00 – sâmbătă, 11 aprilie, ora 10:00, pentru mare parte din țară. Ploaie, lapoviță și ninsoare este prognozată mai ales în centrul, estul și sudul țării, iar temperaturile scad și va fi și vânt.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE