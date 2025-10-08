Avionul a fost redirecționat spre Palermo din cauza furtunii din sudul Italiei.

„A fost groaznic! La aterizarea pe aeroportul din Catania au fost turbulențe foarte, foarte mari, încât chiar am crezut că se prăbușește avionul. Zburau toate prin avion, lumea plângea, mulți au făcut atacuri de panică, iar stewardesele țipau. Zici că eram băgați într-un blender, așa se mișca avionul în interior”, a povestit un clujean aflat la bord, pentru E fain la Cluj!

După ce aeronava a fost redirecționată spre Palermo, pasagerii au fost lăsați să aștepte pe aeroport, iar compania aeriană a trimis doar un singur autocar pentru transport.

„Oamenii s-au pus în fața autocarului și au spus că nu îl lasă să plece până nu trimit un altul. Mulți au rămas peste noapte pe aeroport, fără informații și fără ajutor”, a pasagerul. Călătorii din Cluj s-au plâns de lipsa de comunicare și de gestionare a situației, mulți precizând că vor depune plângeri oficiale și vor solicita plata unor despăgubiri pentru experiența traumatizantă.

Reprezentanții Wizz Air nu au făcut nicio precizare, până la ora transmiterii acestei știri, referitoare la acest incident.

