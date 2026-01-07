Inițial, s-a decis ca TIR-ul să fie ridicat de o macara, însă, pentru că remorca a început să cedeze, s-a hotărât ca marfa să fie mutată în alt autotren (spre seară), conform publicației locale Actual Mehedinți.

Dezamăgiți că lămâile nu vor fi abandonate, oamenii au plecat după ce au așteptat în frig.

Un incident similar a avut loc recent, când un TIR încărcat cu portocale s-a răsturnat tot pe DN 56A, în zona Dealului Stârmina din Mehedinți.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, dar drumul a rămas blocat ore întregi. Imagini surprinse după accident arată zeci de oameni înghesuindu-se să adune fructele împrăștiate pe șosea.

Tot pe DN 56A, în zona pădurii Stârmina, un TIR încărcat cu ardei proaspeți s-a răsturnat într-o râpă de pe marginea drumului, după impactul cu un autoturism. Oamenii din localitățile apropiate de locul unde s-a răsturnat camionul au venit să strângă ardeii abandonați.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE