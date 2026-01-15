Publicul are la dispoziție un program extrem de divers, care cuprinde vizite și tururi ghidate, expoziții cu acces gratuit, spectacole, emisiuni speciale, concerte, documentare și dezbateri, relatează News.ro.

Ziua Culturii Naționale – a XVI-a ediție

Această sărbătoare, instituită cu statut național pentru a marca aniversarea lui Mihai Eminescu, a ajuns la cea de-a XVI-a ediție. Manifestările dedicate Zilei Culturii Naționale urmăresc promovarea valorilor culturii române în comunitățile de români din țară și din afara granițelor.

Evenimentele au loc atât în București, cât și în alte orașe din România, fiind organizate în spațiile și prin programele instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii.

De asemenea, Institutul Cultural Român, împreună cu reprezentanțele sale din străinătate și numeroși parteneri interni și internaționali, propune un amplu calendar de manifestări dedicate acestei zile.

Concert de gală la Opera Română

La Opera Națională București va avea loc joi, de la ora 19.00, un concert ce va reuni Orchestra Metropolitană București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, alături de artiști de prestigiu internațional precum Ștefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Știrbăţ, Damian Drăghici și Alexandru Tomescu.

Programe speciale la TVR și Radio România

Totodată, în programele televiziunii publice se regăsesc concerte-eveniment, spectacole de balet, filme inspirate din literatură, dezbateri și documentare în premieră dedicate lui Mihai Eminescu.

Radio România Cultural și Radio România Muzical marchează Ziua Culturii Naționale printr-un adevărat maraton de știri, interviuri, corespondențe, reportaje și transmisii de la evenimentele organizate în țară și peste hotare.

Expoziții la Palatul Cesianu-Racoviță

La Artmark – Palatul Culturii sunt prezentate expoziții ce reunesc nume importante ale artei românești moderne și contemporane, de la Nicolae Grigorescu și Ștefan Luchian până la Felix Aftene și Constantin Piliuță, alături de repere ale artei moderne europene, precum lucrări de Salvador Dalí, Pablo Picasso, René Magritte, Marc Chagall, Andy Warhol sau Gustav Klimt.

Accesul la Palatul Cesianu-Racoviță este gratuit.

Maraton teatral și cinematografic la Bulandra

Cinemateca Bulandra își va deschide porțile pe 15 ianuarie cu un maraton teatral și cinematografic de 12 ore, bazat pe materiale video document din Arhiva TVR, care vor parcurge momente importante din istoria Teatrului Bulandra și din spectacolele sale legendare.

Corul Madrigal lansează o nouă producție multimedia

Tot în această zi, la Cinema City – Mega Mall București, de la ora 17.30, va fi lansat videoclipul „Mérida – Efemeride”, cea mai nouă producție multimedia a Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, în prezența corului, care va susține și un scurt recital de muzică românească.

Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile. Videoclipul va fi difuzat, de asemenea, pe un ecran de mari dimensiuni din stația de metrou Unirii 1, între orele 6.00 și 20.00.

ARCUB – eveniment special dedicat muzicii din jocurile video

ARCUB propune un eveniment special dedicat muzicii din jocurile video, evidențiind rolul acesteia în crearea emoției, atmosferei și narațiunii. Programul include o discuție deschisă cu publicul, moderată de Elvira Lupșa, alături de artiști și creatori precum Gojira, George Pandrea, DEX, Dualtrx și Otaku, care vor aborda evoluția muzicii din jocurile video și impactul ei cultural.

Ulterior, spațiul ARCUB va găzdui DJ set-uri, instalații audio-video interactive, sesiuni de VJing și jocuri muzicale, într-un dialog creativ între sunet, imagine și joacă.

Evenimentul are loc în cadrul expoziției „The Art of the Game”, dedicată jocurilor video ca formă de artă contemporană, ce poate fi vizitată până la 1 martie la ARCUB – Hanul Gabroveni. Participarea se face pe bază de înscriere, iar accesul la expoziție este gratuit între orele 18.00 și 22.00.

Sesiune festivă Academia Română și Academia de Științe a Moldovei

Academia Română și Academia de Științe a Moldovei vor marca împreună, printr-o sesiune festivă, cea de-a XVI-a ediție a Zilei Culturii Naționale.

Evenimentul va avea loc joi, de la ora 11.00, simultan în Aula Academiei Române din București și în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei din Chișinău.

Deschiderea va fi susținută de președinții celor două foruri academice, acad. Ioan-Aurel Pop și acad. Ion Tighineanu, iar comunicările vor fi prezentate de personalități ale mediului academic de pe ambele maluri ale Prutului.

Manifestarea va include și momente solemne și artistice, precum intonarea „Odei lui Eminescu”, lansarea emisiunii de mărci poștale „Ziua Culturii Naționale”, un recital susținut de actrița Maia Morgenstern și un moment muzical oferit de cvintetul de coarde ARCO.

Aceste manifestări se înscriu în Planul de acțiuni comune pentru anul 2026, un an aniversar în care Academia Română marchează 160 de ani de la înființare, iar Academia de Științe a Moldovei celebrează 65 de ani de la fondare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea îl știe pe Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario Iorgulescu, dar iată cine este, de fapt, mama tânărului condamnat pentru ucidere din culpă, și cu ce se ocupă. Detaliile pe care nimeni nu le știa
Viva.ro
Toată lumea îl știe pe Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario Iorgulescu, dar iată cine este, de fapt, mama tânărului condamnat pentru ucidere din culpă, și cu ce se ocupă. Detaliile pe care nimeni nu le știa
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Unica.ro
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
Elle.ro
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
gsp
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
GSP.RO
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
GSP.RO
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
Parteneri
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
Libertateapentrufemei.ro
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
„Welcome to our crib” – Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, lux total departe de jungla Survivor. Cum arată vila lor din Dominicană. Clipul a devenit viral
Tvmania.ro
„Welcome to our crib” – Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, lux total departe de jungla Survivor. Cum arată vila lor din Dominicană. Clipul a devenit viral

Alte știri

Cum l-au ajutat magistrații pe Irinel Popescu să stea 49 de luni în procedura de cameră preliminară. Faptele medicului se vor prescrie înainte de proces
Analiză
Știri România 09:41
Cum l-au ajutat magistrații pe Irinel Popescu să stea 49 de luni în procedura de cameră preliminară. Faptele medicului se vor prescrie înainte de proces
Cum îl mai venerează românii contemporani pe Mihai Eminescu, de Ziua Culturii Naționale. Cazul Galați: vandalizat, băgat în ritualuri satanice, mânjit cu chimicale 
Reportaj
Știri România 07:00
Cum îl mai venerează românii contemporani pe Mihai Eminescu, de Ziua Culturii Naționale. Cazul Galați: vandalizat, băgat în ritualuri satanice, mânjit cu chimicale 
Parteneri
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Adevarul.ro
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Salariu uriaș pentru Cătălin Cîrjan în Ucraina. Ce ofertă de nerefuzat i-a făcut Metalist. Exclusiv
Fanatik.ro
Salariu uriaș pentru Cătălin Cîrjan în Ucraina. Ce ofertă de nerefuzat i-a făcut Metalist. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
Elle.ro
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot

Monden

Mama lui Mario Iorgulescu, primele declarații după interviul fiului ei: „Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze”
Stiri Mondene 10:00
Mama lui Mario Iorgulescu, primele declarații după interviul fiului ei: „Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze”
Oana Roman, revoltată de profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit Isabela
Stiri Mondene 09:35
Oana Roman, revoltată de profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit Isabela
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Românii caută al doilea job. Câţi bani pot face ca şofer de ride sharing
ObservatorNews.ro
Românii caută al doilea job. Câţi bani pot face ca şofer de ride sharing
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
GSP.ro
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
Parteneri
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Mediafax.ro
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Câteva mii de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 10:00
Câteva mii de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
Politică 14 ian.
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Află ce impozit pe mașină trebuie să plătești în 2026, în funcție de localitate! Orașele în care șoferii sunt usturați la buzunare
Fanatik.ro
Află ce impozit pe mașină trebuie să plătești în 2026, în funcție de localitate! Orașele în care șoferii sunt usturați la buzunare
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei
Spotmedia.ro
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei