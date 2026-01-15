Publicul are la dispoziție un program extrem de divers, care cuprinde vizite și tururi ghidate, expoziții cu acces gratuit, spectacole, emisiuni speciale, concerte, documentare și dezbateri, relatează News.ro.

Ziua Culturii Naționale – a XVI-a ediție

Această sărbătoare, instituită cu statut național pentru a marca aniversarea lui Mihai Eminescu, a ajuns la cea de-a XVI-a ediție. Manifestările dedicate Zilei Culturii Naționale urmăresc promovarea valorilor culturii române în comunitățile de români din țară și din afara granițelor.

Evenimentele au loc atât în București, cât și în alte orașe din România, fiind organizate în spațiile și prin programele instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii.

De asemenea, Institutul Cultural Român, împreună cu reprezentanțele sale din străinătate și numeroși parteneri interni și internaționali, propune un amplu calendar de manifestări dedicate acestei zile.

Concert de gală la Opera Română

La Opera Națională București va avea loc joi, de la ora 19.00, un concert ce va reuni Orchestra Metropolitană București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, alături de artiști de prestigiu internațional precum Ștefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Știrbăţ, Damian Drăghici și Alexandru Tomescu.

Programe speciale la TVR și Radio România

Totodată, în programele televiziunii publice se regăsesc concerte-eveniment, spectacole de balet, filme inspirate din literatură, dezbateri și documentare în premieră dedicate lui Mihai Eminescu.

Radio România Cultural și Radio România Muzical marchează Ziua Culturii Naționale printr-un adevărat maraton de știri, interviuri, corespondențe, reportaje și transmisii de la evenimentele organizate în țară și peste hotare.

Expoziții la Palatul Cesianu-Racoviță

La Artmark – Palatul Culturii sunt prezentate expoziții ce reunesc nume importante ale artei românești moderne și contemporane, de la Nicolae Grigorescu și Ștefan Luchian până la Felix Aftene și Constantin Piliuță, alături de repere ale artei moderne europene, precum lucrări de Salvador Dalí, Pablo Picasso, René Magritte, Marc Chagall, Andy Warhol sau Gustav Klimt.

Accesul la Palatul Cesianu-Racoviță este gratuit.

Maraton teatral și cinematografic la Bulandra

Cinemateca Bulandra își va deschide porțile pe 15 ianuarie cu un maraton teatral și cinematografic de 12 ore, bazat pe materiale video document din Arhiva TVR, care vor parcurge momente importante din istoria Teatrului Bulandra și din spectacolele sale legendare.

Corul Madrigal lansează o nouă producție multimedia

Tot în această zi, la Cinema City – Mega Mall București, de la ora 17.30, va fi lansat videoclipul „Mérida – Efemeride”, cea mai nouă producție multimedia a Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, în prezența corului, care va susține și un scurt recital de muzică românească.

Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile. Videoclipul va fi difuzat, de asemenea, pe un ecran de mari dimensiuni din stația de metrou Unirii 1, între orele 6.00 și 20.00.

ARCUB – eveniment special dedicat muzicii din jocurile video

ARCUB propune un eveniment special dedicat muzicii din jocurile video, evidențiind rolul acesteia în crearea emoției, atmosferei și narațiunii. Programul include o discuție deschisă cu publicul, moderată de Elvira Lupșa, alături de artiști și creatori precum Gojira, George Pandrea, DEX, Dualtrx și Otaku, care vor aborda evoluția muzicii din jocurile video și impactul ei cultural.

Ulterior, spațiul ARCUB va găzdui DJ set-uri, instalații audio-video interactive, sesiuni de VJing și jocuri muzicale, într-un dialog creativ între sunet, imagine și joacă.

Evenimentul are loc în cadrul expoziției „The Art of the Game”, dedicată jocurilor video ca formă de artă contemporană, ce poate fi vizitată până la 1 martie la ARCUB – Hanul Gabroveni. Participarea se face pe bază de înscriere, iar accesul la expoziție este gratuit între orele 18.00 și 22.00.

Sesiune festivă Academia Română și Academia de Științe a Moldovei

Academia Română și Academia de Științe a Moldovei vor marca împreună, printr-o sesiune festivă, cea de-a XVI-a ediție a Zilei Culturii Naționale.

Evenimentul va avea loc joi, de la ora 11.00, simultan în Aula Academiei Române din București și în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei din Chișinău.

Deschiderea va fi susținută de președinții celor două foruri academice, acad. Ioan-Aurel Pop și acad. Ion Tighineanu, iar comunicările vor fi prezentate de personalități ale mediului academic de pe ambele maluri ale Prutului.

Manifestarea va include și momente solemne și artistice, precum intonarea „Odei lui Eminescu”, lansarea emisiunii de mărci poștale „Ziua Culturii Naționale”, un recital susținut de actrița Maia Morgenstern și un moment muzical oferit de cvintetul de coarde ARCO.

Aceste manifestări se înscriu în Planul de acțiuni comune pentru anul 2026, un an aniversar în care Academia Română marchează 160 de ani de la înființare, iar Academia de Științe a Moldovei celebrează 65 de ani de la fondare.