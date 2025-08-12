Evenimente organizate de Ziua Marinei 2025 în București

În București, evenimentele încep marți, 12 august, cu un concert susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale. Aceasta va avea loc începând cu ora 19:00, în zona Băncii Naționale a României, pe strada Lipscani, unde vor fi interpretate melodii din repertoriul marinăresc.

Vineri, 15 august, Ziua Marinei va fi marcată oficial la București printr-o ceremonie militară și religioasă organizată în intervalul orar 9:00-10:00 la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” (Parcul Herăstrău, zona debarcader). Această ceremonie solemnă este dedicată eroilor marinari și reprezintă un moment de recunoștință și respect față de tradițiile marinei române.

Așa cum spuneam, Bucureștiul se află printre cele șase orașe care organizează evenimente speciale și sărbătoresc Ziua Marinei Român: Constanța, Mangalia, Tulcea, Galați și Brăila.

Program Ziua Marinei 2025 în București

Programul principal al evenimentelor dedicate Zilei Marinei 2025 în București:

12 august (marți):

19:00 – Concert susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale cu melodii din repertoriul marinăresc, în zona Băncii Naționale a României (strada Lipscani).

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

15 august (vineri):

09:00-10:00 – Ceremonie militară și religioasă prilejuită de Ziua Marinei Române, la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” (Parcul Herăstrău, zona debarcader)

Alte evenimente organizate în România de Ziua Marinei

La Mangalia, între 12 și 15 august, vor avea loc concerte de muzică militară, o ceremonie militară și religioasă, prezentări educaționale și exerciții navale în zona portului turistic, urmate de o retragere cu torțe seara.

În Brăila, pe 15 august, se vor desfășura o ceremonie militară și secvențe fluviale pe faleza Dunării, iar seara va avea loc o retragere cu torțe însoțită de muzică militară.

La Tulcea, pe 14 august are loc o ceremonie la Cimitirul Eroilor, iar pe 15 august vor fi prezentate secvențele fluviale ale exercițiului naval și jocuri marinărești pe faleza Dunării.

În Galați, pe 15 august, sunt programate o ceremonie militară, secvențe fluviale și o paradă navală în zona Elice de pe faleza Dunării.

Ziua Marinei este o sărbătoare națională ce are loc în fiecare an, în data de 15 august. Foto: Facebook / Forțele Navale Române

Recomandări Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

Constanța, centrul evenimentelor de Ziua Marinei 2025

În Constanța, de Ziua Marinei Române 2025, în perioada 11-13 august, între orele 18:00 și 21:00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei se va desfășura o expoziție marinărească cu tehnică și materiale specifice, însoțită de un spectacol al Muzicii Militare a Forțelor Navale în seara de 11 august, de la ora 19:00.

Pe 12 august, Centrul 39 Scafandri va organiza un atelier de scufundări recreaționale în portul turistic Tomis, dedicat câștigătorilor unui concurs pe rețelele sociale.

Pe 15 august, între orele 10:00 și 12:30, va avea loc Exercițiul naval întrunit FNR 25.10 în zona Comandamentului Flotei, care include manevre și proceduri navale. Ziua se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari pe faleza din Constanța și în piața Ovidiu, între orele 20:00 și 23:00, acompaniată de Muzica Militară a Forțelor Navale.

Ziua Marinei Române va sărbătorită printr-o serie de evenimente tradiționale și ceremonii militare organizate în mai multe orașe din România. Foto: Facebook / Forțele Navale Române

Când s-a sărbătorit prima data Ziua Marinei în București

Recomandări Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

Prima sărbătorire oficială a Zilei Marinei Române a avut loc la 15 august 1902, dar aceasta s-a desfășurat în Portul Constanța, la bordul crucișătorului „Elisabeta”.

În ceea ce privește organizarea evenimentelor la București, prima mențiune documentată a unei sărbătoriri a Zilei Marinei datează din anul 1945, când au fost organizate manifestări, inclusiv demonstrații pe Lacul Herăstrău și expoziții, în prezența membrilor Comisiei Aliate de Control. Astfel, prima sărbătorire oficială a Zilei Marinei la București datează cel puțin de anul 1945.

Istoria Zilei Marine

Ziua Marinei Române se sărbătorește anual pe 15 august și are o istorie care începe în anul 1902, când a fost celebrată pentru prima dată. Evenimentul inaugural a avut loc în Portul Constanța, la bordul crucișătorului „Elisabeta”, în prezența ministrului de război Dimitrie A. Sturdza și a ofițerilor Diviziei de Mare. Această zi a fost aleasă pentru a coincide cu sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor.

De-a lungul anilor, Ziua Marinei Române a fost marcată prin ceremonii militare, religioase, parade navale și manifestări festive care evidențiază tradițiile și importanța marinei în istoria și securitatea țării. În 1912, sărbătoarea a fost organizată sub patronaj regal, iar în 1936, în cadrul festivităților, a fost botezat primul submarin românesc, „Delfinul”.

În timpul regimului comunist, între 1949 și 1953, sărbătoarea tradițională a fost înlocuită cu Ziua Flotei URSS, dar după 1990, sărbătoarea a fost reluată. În 2004, Ziua Marinei Române a fost oficial instituită prin lege ca sărbătoare națională a României, iar din 2009 este celebrată oficial ca atare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE