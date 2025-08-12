Evenimente organizate de Ziua Marinei 2025 în București

În București, evenimentele încep marți, 12 august, cu un concert susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale. Aceasta va avea loc începând cu ora 19:00, în zona Băncii Naționale a României, pe strada Lipscani, unde vor fi interpretate melodii din repertoriul marinăresc.

Vineri, 15 august, Ziua Marinei va fi marcată oficial la București printr-o ceremonie militară și religioasă organizată în intervalul orar 9:00-10:00 la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” (Parcul Herăstrău, zona debarcader). Această ceremonie solemnă este dedicată eroilor marinari și reprezintă un moment de recunoștință și respect față de tradițiile marinei române.

Așa cum spuneam, Bucureștiul se află printre cele șase orașe care organizează evenimente speciale și sărbătoresc Ziua Marinei Român: Constanța, Mangalia, Tulcea, Galați și Brăila.

Program Ziua Marinei 2025 în București

Programul principal al evenimentelor dedicate Zilei Marinei 2025 în București:

12 august (marți):

  • 19:00 – Concert susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale cu melodii din repertoriul marinăresc, în zona Băncii Naționale a României (strada Lipscani).
15 august (vineri):

  • 09:00-10:00 – Ceremonie militară și religioasă prilejuită de Ziua Marinei Române, la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” (Parcul Herăstrău, zona debarcader)

Alte evenimente organizate în România de Ziua Marinei

La Mangalia, între 12 și 15 august, vor avea loc concerte de muzică militară, o ceremonie militară și religioasă, prezentări educaționale și exerciții navale în zona portului turistic, urmate de o retragere cu torțe seara.

În Brăila, pe 15 august, se vor desfășura o ceremonie militară și secvențe fluviale pe faleza Dunării, iar seara va avea loc o retragere cu torțe însoțită de muzică militară.

La Tulcea, pe 14 august are loc o ceremonie la Cimitirul Eroilor, iar pe 15 august vor fi prezentate secvențele fluviale ale exercițiului naval și jocuri marinărești pe faleza Dunării.

În Galați, pe 15 august, sunt programate o ceremonie militară, secvențe fluviale și o paradă navală în zona Elice de pe faleza Dunării.

Militarii din cadrul Forțelor Navale Române în timpul concertului de luni seara de pe faleza Cazinoului din Constanța, aceștia poartă uniforme albe și cântă la instrumente muzicale, țin steagul României în mână
Ziua Marinei este o sărbătoare națională ce are loc în fiecare an, în data de 15 august. Foto: Facebook / Forțele Navale Române
Constanța, centrul evenimentelor de Ziua Marinei 2025

În Constanța, de Ziua Marinei Române 2025, în perioada 11-13 august, între orele 18:00 și 21:00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei se va desfășura o expoziție marinărească cu tehnică și materiale specifice, însoțită de un spectacol al Muzicii Militare a Forțelor Navale în seara de 11 august, de la ora 19:00.

Pe 12 august, Centrul 39 Scafandri va organiza un atelier de scufundări recreaționale în portul turistic Tomis, dedicat câștigătorilor unui concurs pe rețelele sociale.

Pe 15 august, între orele 10:00 și 12:30, va avea loc Exercițiul naval întrunit FNR 25.10 în zona Comandamentului Flotei, care include manevre și proceduri navale. Ziua se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari pe faleza din Constanța și în piața Ovidiu, între orele 20:00 și 23:00, acompaniată de Muzica Militară a Forțelor Navale.

Forțele Navale Române în timpul paradei de Ziua Marinei în Portul Tomis din Constanța, militarii poartă uniforme albe
Ziua Marinei Române va sărbătorită printr-o serie de evenimente tradiționale și ceremonii militare organizate în mai multe orașe din România. Foto: Facebook / Forțele Navale Române

Când s-a sărbătorit prima data Ziua Marinei în București

Prima sărbătorire oficială a Zilei Marinei Române a avut loc la 15 august 1902, dar aceasta s-a desfășurat în Portul Constanța, la bordul crucișătorului „Elisabeta”.

În ceea ce privește organizarea evenimentelor la București, prima mențiune documentată a unei sărbătoriri a Zilei Marinei datează din anul 1945, când au fost organizate manifestări, inclusiv demonstrații pe Lacul Herăstrău și expoziții, în prezența membrilor Comisiei Aliate de Control. Astfel, prima sărbătorire oficială a Zilei Marinei la București datează cel puțin de anul 1945.

Istoria Zilei Marine

Ziua Marinei Române se sărbătorește anual pe 15 august și are o istorie care începe în anul 1902, când a fost celebrată pentru prima dată. Evenimentul inaugural a avut loc în Portul Constanța, la bordul crucișătorului „Elisabeta”, în prezența ministrului de război Dimitrie A. Sturdza și a ofițerilor Diviziei de Mare. Această zi a fost aleasă pentru a coincide cu sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor.

De-a lungul anilor, Ziua Marinei Române a fost marcată prin ceremonii militare, religioase, parade navale și manifestări festive care evidențiază tradițiile și importanța marinei în istoria și securitatea țării. În 1912, sărbătoarea a fost organizată sub patronaj regal, iar în 1936, în cadrul festivităților, a fost botezat primul submarin românesc, „Delfinul”.

În timpul regimului comunist, între 1949 și 1953, sărbătoarea tradițională a fost înlocuită cu Ziua Flotei URSS, dar după 1990, sărbătoarea a fost reluată. În 2004, Ziua Marinei Române a fost oficial instituită prin lege ca sărbătoare națională a României, iar din 2009 este celebrată oficial ca atare.

Politic

Mesajul lui Nicușor Dan pentru Donald Trump înaintea negocierilor cu Vladimir Putin din Alaska, la care Volodimir Zelenski nu a fost chemat
Politică 14:59
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Donald Trump înaintea negocierilor cu Vladimir Putin din Alaska, la care Volodimir Zelenski nu a fost chemat
Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
Politică 08:03
Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
