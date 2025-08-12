Evenimentele organizate de Ziua Marinei în Galați

Ziua Marinei Române va fi celebrate la Galați printr-o serie de evenimente organizate în cursul zilei de 15 august 2025, începând cu ora 17:00. Manifestările vor avea loc în zona Elice, pe faleza Dunării, și vor debuta cu o ceremonie militară și religioasă dedicată acestei sărbători importante.

Evenimentul va începe cu o ceremonie militară și religioasă, ce aduce un omagiu marinarilor militari și tradițiilor marinei.

După ceremonia oficială, publicul va putea urmări secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10, o demonstrație a pregătirii și capacităților Forțelor Navale Române pe apele Dunării. Evenimentul va continua cu o paradă a navelor militare și civile, ce va completa programul festiv.

Cum se desfășoară ceremonia din zona Elice, din Galați

Ceremonia tradițională de Ziua Marinei Române la Galați se desfășoară pe faleza Dunării, în zona Elice, și începe la ora 17:00. Aceasta este o ceremonie militară și religioasă solemnă, dedicată omagierii marinarilor militari și promovării tradițiilor marinei române. După ceremonia oficială, programul continuă cu un exercițiu demonstrativ care prezintă capacitățile Forțelor Navale Române, urmat de o paradă a navelor militare și civile pe Dunăre.

În cadrul ceremoniei, este prezentă Garda de Onoare, iar muzica este asigurată de Muzica Militară a Forțelor Navale, creând un context festiv, dar respectuos față de semnificația evenimentului.

Evenimentul se încheie cu retragerea cu torțe a marinarilor militari și, în unele ediții, cu un spectacol de artificii, toate acestea subliniind spiritul și valorile tradiționale ale marinei române.

Ziua Marinei 2025, sărbătorită cu evenimente în șase orașe

Ziua Marinei Române 2025 este sărbătorită în România printr-o serie de evenimente organizate în șase orașe importante: Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, în perioada 11-15 august.

În Mangalia se fac concerte, ceremonii și exerciții navale, urmate de retragerea cu torțe. La Brăila și Galați sunt ceremonii militare, demonstrații fluviale și parade ale navelor militare. La Tulcea au loc ceremonii de omagiu, exerciții navale și jocuri marinărești tradiționale. La București au loc concerte și o ceremonie dedicată eroilor marinari.

Paradă militară cu ofițerii Forțelor Navale Române în timp ce fanfara cântă în centrul orașului Constanța, militarii poartă uniforme albe
Ceremonia tradițională de Ziua Marinei Române la Galați se desfășoară pe faleza Dunării, în zona Elice, și începe la ora 17:00. Foto: Facebook / Forțele Navale Române
Programul evenimentelor de Ziua Marinei la Constanța

Ziua Marinei Române 2025 la Constanța este marcată printr-o serie de evenimente organizate între 11 și 15 august, menite să promoveze valorile și tradițiile marinarilor militari. Programul include expoziții, concerte, exerciții navale și ceremonii speciale.

Marți, 12 august, între 10:00 și 17:00, la portul turistic Tomis are loc un atelier de scufundări recreaționale, destinat celor 50 de câștigători ai unui concurs organizat pe rețelele sociale ale Forțelor Navale.

Miercuri, 13 august, între 10:00 și 12:30, are loc repetiția generală pentru Exercițiul naval întrunit FNR 25.10 în raionul maritim din fața Comandamentului Flotei, cu participarea navelor, ambarcațiunilor și elicopterelor Forțelor Navale Române, precum și a unor parteneri străini și structuri naționale de apărare.

Joi, 14 august, de la ora 08:30, Forțele Navale organizează o ceremonie militară și religioasă cu prilejul Zilei Recunoștinței la Monumentul „Crucea Marinarilor”. Tot joi, la ora 12:00, va avea loc lansarea albumului „Marea în culorile lui Alexandru Ghinea” și o expoziție de pictură marină la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman”.

Vineri, 15 august, între orele 10:00 și 12:30, se desfășoară Exercițiul naval întrunit FNR 25.10 în zona Comandamentului Flotei, cu un program complex ce implică acțiuni în diferite medii și amenințări. Seara, între 20:00 și 23:00, Ziua Marinei se încheie cu retragerea cu torțe a marinarilor militari pe faleza din Constanța și în piața Ovidiu, acompaniată de Muzica Militară a Forțelor Navale.

Când a fost sărbătorită pentru prima dată Ziua Marinei

Tradiția de Ziua Marinei a început în 1902, atunci când sărbătoarea a fost marcată pentru prima dată în portul Constanța. Evenimentul a fost marcat printr-un imn de mulțumire oficiat în prezența ministrului de război Dimitrie A. Sturdza și a ofițerilor Diviziei de Mare.

Pe faleza portului au avut loc manifestări marinărești, spectacole în aer liber și jocuri de artificii.

Această dată a fost aleasă deoarece coincide cu sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare), considerată ocrotitoarea marinarilor civili și militari.

Militarii din cadrul Forțelor Navale Române în timpul concertului de luni seara de pe faleza Cazinoului din Constanța, aceștia poartă uniforme albe și cântă la instrumente muzicale, țin steagul României în mână
Ziua Marinei este o sărbătoare națională ce are loc în fiecare an, în data de 15 august. La Tulcea, în 2025, evenimentele vor începe încă de joi, 14 august. Foto: Facebook / Forțele Navale Române

Legătura dintre Ziua Marinei și Sfânta Maria

Data de 15 august a fost aleasă pentru Ziua Marinei Române deoarece coincide cu sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare), considerată ocrotitoarea marinarilor.

Această legătură simbolică între protecția spirituală a Maicii Domnului și marinărie este veche și profundă, reflectând credința marinarilor în binecuvântarea și protecția sa în traversarea pericolelor mării și Dunării.

De ce a fost declarată sărbătoare națională în 2004

Ziua Marinei Române a fost instituită oficial ca sărbătoare națională abia în anul 2004 în contextul evoluțiilor istorice și politice din România moderne. Până atunci, sărbătorile naționale din România au avut o istorie complexă, fiind influențate de diverse regimuri politice și contextul istoric, iar noțiunea de sărbătoare națională oficială este una relativ recentă, consolidată în special după 1990.

Legea nr. 382/2004 a venit să declare oficial Ziua Marinei Române ca sărbătoare națională, reflectând astfel și recunoașterea importanței marinei în istoria și tradiția națională, într-un cadru instituțional stabil și modern.

