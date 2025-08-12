Ziua Marinei se sărbătorește în 6 orașe din România. Ce evenimente vor fi organizate

Ziua Marinei, sărbătorită în șase orașe din România

Ziua Marinei Române va sărbătorită printr-o serie de evenimente tradiționale și ceremonii militare organizate în mai multe orașe din România. Punctul central al manifestărilor este orașul Constanța, acolo unde evenimentele au început încă de luni, 11 august și vor ține până vieri, 15 august.

Anul 2025 marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române, iar doritorii sunt așteptați să se bucure de activitățile tradiționale, de paradă și de expozițiile organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București.

Aceste manifestări oferă publicului o oportunitate unică de a cunoaște îndeaproape activitatea Forțelor Navale Române și de a participa la sărbătorirea uneia dintre cele mai importante zile din calendarul marinăresc. Diversitatea evenimentelor, de la exerciții militare spectaculoase la momente culturale și educative, reflectă complexitatea și importanța Marinei Române în contextul național.

Ce evenimente vor fi organizate de Ziua Marinei 2025 la Constanța

În intervalul 11 – 15 august, cele șase orașe vor găzdui evenimente speciale organizate de Ziua Marinei 2025.

În perioada 11-13 august, între orele 18.00 și 21.00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei din Constanța, va fi organizată o expoziție marinărească. Aceasta va include tehnică și materiale specifice prezentate de instituții de învățământ militar naval și alte structuri ale Forțelor Navale. Evenimentul face parte din Săptămâna Spiritualității Marinărești.

Tot la Constanța, doritorii se vor putea bucura de ateliere de scufundări recreaționale. Centrul 39 Scafandri va organiza un atelier de scufundări recreaționale în portul turistic Tomis din Constanța pe 12 august. La acesta vor participa 50 de câștigători ai unui concurs desfășurat pe rețelele sociale ale Forțelor Navale.

La Constanța au început deja repetițiile pentru Ziua Marinei 2025. Foto: Facebook / Forțele Navale Române

Exerciții navale și ceremonii militare la Constanța

În ziua de 13 august va avea loc repetiția generală pentru Exercițiul naval întrunit FNR 25.10 în fața Comandamentului Flotei din Constanța. Exercițiul propriu-zis se va desfășura pe 15 august și va include proceduri de acțiune în diferite medii.

Ziua Recunoștinței va fi marcată pe 14 august prin ceremonii militare și religioase la monumentele dedicate marinarilor din diferite orașe. La Constanța, evenimentul va avea loc la Monumentul „Crucea Marinarilor”.

Muzica Militară a Forțelor Navale va susține concerte în mai multe locații. La Constanța, Mangalia și București sunt programate spectacole cu melodii din repertoriul marinăresc. Ziua Marinei se va încheia cu tradiționalele retrageri cu torțe ale marinarilor militari în diferite orașe.

Pe lângă manifestările militare, programul include și evenimente culturale. Pe 14 august va fi lansat albumul „Marea în culorile lui Alexandru Ghinea” la Biblioteca Județeană din Constanța, însoțit de o expoziție de pictură marină.

Evenimentele organizate de Ziua Marinei 2025 în alte orașe

La Mangalia, pe lângă concerte și exerciții navale, instituțiile militare de învățământ de marină își vor prezenta ofertele educaționale pe 14 august.

La Brăila, Tulcea și Galați, publicul va putea asista la ceremonii militare și secvențe ale exercițiului naval pe falezele Dunării. În aceste orașe sunt programate și jocuri marinărești tradiționale.

În București, pe lângă concertul din 12 august, Ziua Marinei va fi marcată printr-o ceremonie la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” pe 15 august.

Toate aceste evenimente sunt menite să aducă în atenția publicului importanța și tradițiile Marinei Române, oferind totodată un spectacol impresionant pentru cei prezenți.

Anul 2025 marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române. Foto: Facebook / Forțele Navale Române

Program Ziua Marinei 2025 la Constanța

11 august (luni), 18:00-21:00:

Debutul Săptămânii Spiritualității Marinărești cu expoziție marinărească pe faleza din fața Comandamentului Flotei

La ora 19:00, spectacol susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale

12 august (marți):

10:00-17:00 – atelier de scufundări recreaționale în portul turistic Tomis, organizat de Centrul 39 Scafandri, dedicat câștigătorilor concursului Forțelor Navale

18:00-21:00 – continuă expoziția marinărească pe faleza Comandamentului Flotei

13 august (miercuri):

10:00-12:30 – repetiția generală pentru Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, în raionul maritim din fața Comandamentului Flotei

18:00-21:00 – continuă expoziția marinărească pe faleza Comandamentului Flotei

14 august (joi):

08:30 – Ceremonie militară și religioasă prilejuită de Ziua Recunoștinței, la Monumentul „Crucea Marinarilor”

12:00 – Lansarea albumului „Marea în culorile lui Alexandru Ghinea” și expoziție de pictură marină, la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” din Constanța

15 august (vineri):

10:00-12:30 – Exercițiul naval întrunit FNR 25.10 în zona Comandamentului Flotei, cu participare națională și internațională

20:00-23:00 – retragerea cu torțe a marinarilor militari pe faleza din Constanța și în piața Ovidiu, însoțită de Muzica Militară a Forțelor Navale

Program Ziua Marinei 2025 la Mangalia

12 august (marți):

20:00 – Concert susținut de Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica” în Piața Republicii, parte din Săptămâna Spiritualității Marinărești

13 august (miercuri):

10:00-12:30 – Repetiția generală pentru exercițiul naval întrunit, în zona portului turistic, cu participarea structurilor Armatei României și instituțiilor partenere

20:00 – Concert susținut de Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica” în Piața Republicii

14 august (joi):

09:00 – Ceremonie militară și religioasă de Ziua Recunoștinței la Monumentul „Marinarului și constructorului naval”

18:00-21:00 – Prezentare a ofertelor educaționale de marină a instituțiilor militare de învățământ în Piața Republicii

19:00 – Concert susținut de Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica” în fața Casei de Cultură

15 august (vineri):

10:00-12:30 – Ceremonie militară și Exercițiul naval întrunit FNR 25.10 în zona falezei portului turistic Mangalia

21:00 – Retragerea cu torțe a marinarilor militari, acompaniată de Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Programul evenimentelor de Ziua Marinei în Brăila

15 august (vineri):

10:00-12:30 – Ceremonie militară și secvențe fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10, pe faleza Dunării, în zona Morii Violatos.

20:30 – Retragerea cu torțe a militarilor, însoțită de Muzica Militară a garnizoanei Brăila, pe Calea Călărașilor.

Program Ziua Marinei la Tulcea

14 august (joi):

09:00 – Ceremonie militară și religioasă de Ziua Recunoștinței, la Cimitirul Eroilor din municipiu

15 august (vineri):

10:00-12:30 – Prezentarea secvențelor fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10 pe faleza Dunării, cu participarea militarilor de la bordul navelor

Jocuri marinărești tradiționale desfășurate pe faleza Dunării

Programul pentru Ziua Marinei 2025 la Galați

15 august (vineri):

17:00 – Ceremonie militară și religioasă în zona Elice, pe faleza Dunării

Urmează prezentarea secvențelor fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10

Parada navelor militare

Programul Ziua Marinei 2025 la București

12 august (marți):

19:00 – Concert susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale cu melodii din repertoriul marinăresc, în zona Băncii Naționale a României (strada Lipscani)

15 august (vineri):

09:00-10:00 – Ceremonie militară și religioasă prilejuită de Ziua Marinei Române, la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” (Parcul Herăstrău, zona debarcader)

Parada organizată de Ziua Marinei la Constanța. Foto: Facebook / Forțele Navale Române

Ce este Ziua Marinei

Ziua Marinei Române este o sărbătoare civilă și militară dedicată onorării marinarilor militari și civili, precum și istoriei navigației românești. Se celebrează anual la data de 15 august și coincide cu sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului, considerată ocrotitoarea marinarilor.

Aceasta zi are o semnificație puternică pentru marinarii români, care o consideră pe Sfânta Maria protectorul lor în călătoriile pe mare sau pe Dunăre.

Din punct de vedere oficial, Ziua Marinei Române a fost consacrată prin Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004 și, începând cu anul 2009, a devenit o sărbătoare națională.

Parada organizată pe Marea Neagră la Constanța, de Ziua Marinei. Foto: Facebook / Forțele Navale Române

Când a fost sărbătorită prima dată Ziua Marinei

Ziua Marinei Române a fost sărbătorită pentru prima dată la 15 august 1902, în Portul Constanța, la bordul crucișătorului „Elisabeta”, unde a avut loc un o slujbă în prezența ministrului de război Dimitrie A. Sturdza și a altor oficialități.

De-a lungul anilor, această sărbătoare a crescut în amploare, incluzând ceremonii militare și religioase, parade navale și alte manifestări dedicate tradițiilor marinărești și valorilor marinei române.

De ce a fost aleasă data de 15 august pentru Ziua Marinei

Data de 15 august a fost aleasă pentru Ziua Marinei Române deoarece coincide cu sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare), care este considerată protectoarea marinarilor.

Această legătură simbolică între credința în protecția Fecioarei Maria și viața pe mare a făcut ca încă din secolul al XIX-lea ceremoniile dedicate marinarilor să fie organizate în această zi. Astfel, Ziua Marinei onorează marinarii militari și civili, dar și tradiția și istoria navigației românești, îmbinând respectul pentru valorile spirituale cu celebrarea tradițiilor marinărești.

În credința creștină, Fecioara Maria este numită și „Stella Maris” (Steaua Mării), un simbol vechi al călăuzirii și protecției marinarilor, după modelul stelelor care îi ajutau pe navigatori să se orienteze pe mare. De aceea, în porturile Europei și implicit în România, marinarii și-au închinat biserici și capele Maicii Domnului, cerându-i binecuvântare și ajutor în călătoriile lor.

