Ce evenimente au loc la Constanța de Ziua Marinei 2025

În perioada 11-13 august, între orele 18.00-21.00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei din Constanța, va fi organizată o expoziție marinărească. Aceasta va include participarea mai multor instituții de învățământ și centre specializate ale Forțelor Navale.

În data de 12 august, de la ora 19.00, Muzica Militară a Forțelor Navale va susține un spectacol pentru a marca începutul Săptămânii Spiritualității Marinărești.

Marți, Centrul 39 Scafandri va organiza un atelier de scufundări recreaționale în portul turistic Tomis. Acesta este destinat celor 50 de câștigători ai unui concurs desfășurat pe rețelele sociale ale Forțelor Navale.

Repetiții pentru Ziua Marinei la Constanța, soldații cântă la instrumente muzicale și poartă uniformele albe
Forțele Navale Române sărbătoresc cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române. În perioada 11-15 august 2025 vor fi organizate evenimente în șase orașe din țară. Foto: Facebook / Forțele Navale Române

Repetiția generală pentru parada de Ziua Marinei are loc miercuri

Miercuri, 13 august, va avea loc repetiția generală pentru Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, în fața Comandamentului Flotei.

Acest exercițiu va implica nave, ambarcațiuni și elicoptere ale Forțelor Navale Române, precum și capabilități ale partenerilor străini și ale altor structuri de apărare și securitate națională.

Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
Recomandări
Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Ziua Recunoștinței și alte activități

Joi, 14 august, se va desfășura o ceremonie militară și religioasă la Monumentul „Crucea Marinarilor” pentru a marca Ziua Recunoștinței.

În aceeași zi, la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” va fi lansat albumul „Marea în culorile lui Alexandru Ghinea”, însoțit de o expoziție de pictură marină.

Exercițiul naval întrunit FNR 25.10

Momentul central al sărbătorii va fi Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, programat pe 15 august, între orele 10.00 și 12.30. Acesta va include demonstrații maritime impresionante cu nave, ambarcațiuni și elicoptere românești și ale țărilor partenere.

Ziua Marinei Române se va încheia în mod tradițional cu retragerea cu torțe a marinarilor militari. La Constanța, aceasta va avea loc pe faleză și în Piața Ovidiu, între orele 20.00-23.00.

Militarii din Forțele Navale Române în timpul repetițiilor pentru parada de la Constanța
Ziua Marinei Române se va încheia în mod tradițional cu retragerea cu torțe a marinarilor militari. Foto: Facebook / Forțele Navale Române

Programul pentru Ziua Marinei 2025 la Constanța

Acesta este programul principal al evenimentelor dedicate Zilei Marinei 2025, desfășurate în Constanța:

Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”
Recomandări
Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

11 august (luni), 18:00-21:00:

  • Debutul Săptămânii Spiritualității Marinărești cu expoziție marinărească pe faleza din fața Comandamentului Flotei
  • La ora 19:00, spectacol susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale

12 august (marți):

  • 10:00-17:00 – atelier de scufundări recreaționale în portul turistic Tomis, organizat de Centrul 39 Scafandri, dedicat câștigătorilor concursului Forțelor Navale
  • 18:00-21:00 – continuă expoziția marinărească pe faleza Comandamentului Flotei

13 august (miercuri):

  • 10:00-12:30 – repetiția generală pentru Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, în raionul maritim din fața Comandamentului Flotei
  • 18:00-21:00 – continuă expoziția marinărească pe faleza Comandamentului Flotei
  • (Rezervă pentru repetiție: 14 august)

14 august (joi):

  • 08:30 – Ceremonie militară și religioasă prilejuită de Ziua Recunoștinței, la Monumentul „Crucea Marinarilor”
  • 12:00 – Lansarea albumului „Marea în culorile lui Alexandru Ghinea” și expoziție de pictură marină, la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” din Constanța

15 august (vineri):

  • 10:00-12:30 – Exercițiul naval întrunit FNR 25.10 în zona Comandamentului Flotei, cu participare națională și internațională
  • 20:00-23:00 – retragerea cu torțe a marinarilor militari pe faleza din Constanța și în piața Ovidiu, însoțită de Muzica Militară a Forțelor Navale
Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
Recomandări
Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

Restricții de circulație de Ziua Marinei în Constanța

Pentru buna desfășurare a evenimentelor, autoritățile locale au anunțat o serie de restricții de circulație și parcare în zonele centrale ale orașului. Acestea vor fi în vigoare în special pe 13 și 15 august, afectând zone precum Portul Turistic Tomis, Faleza Cazino și străzile adiacente.

Transportul public CT BUS va avea capăt de linie la Poarta 1 în ziua de 15 august.

Sărbătoarea Zilei Marinei Române 2025 la Constanța se anunță a fi un eveniment grandios, care va atrage mii de spectatori și va oferi o experiență memorabilă atât localnicilor, cât și turiștilor.

Sărbătorirea Zilei Marinei în alte orașe

Ziua Marineri 2025 este sărbătorită în șase orașe din România, pe lângă evenimentele de la Constanța, parade și expoziții vor mai avea loc și în: Brăila, Tulcea, Galați, București și Mangalia.

La Brăila, publicul este invitat pe faleza Dunării vineri, 15 august, pentru a asista la ceremonia militară și la secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10.

În Tulcea, Ziua Recunoștinței va fi marcată joi, 14 august, la Cimitirul Eroilor. Vineri, 15 august, pe faleza Dunării vor fi prezentate secvențele fluviale ale exercițiului și se vor desfășura jocuri marinărești tradiționale.

La Galați, Ziua Marinei Române va fi sărbătorită vineri, 15 august, în zona Elice, pe faleza Dunării, printr-o ceremonie militară și religioasă, urmată de secvențele fluviale ale exercițiului și parada navelor militare.

În Capitală, Muzica Militară a Forțelor Navale va susține un concert marți, 12 august, în zona Băncii Naționale a României. Vineri, 15 august, va avea loc o ceremonie militară și religioasă la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I”.

Istoria Zilei Marinei Române

Ziua Marinei Române, celebrată anual pe 15 august, își are rădăcinile în 1902, când a fost marcată pentru prima dată la bordul crucișătorului „Elisabeta” în portul Constanța, cu prilejul sărbătorii Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor.

Evenimentele dedicate includ ceremonii militare, slujbe religioase, parade navale și manifestări culturale diverse. Instituită oficial prin Legea nr. 382 din 2004 și recunoscută ca sărbătoare națională în 2009, Ziua Marinei este o ocazie importantă pentru a celebra tradițiile marinărești românești și a cinsti curajul celor care trăiesc și muncesc pe mare.

Cum a început sărbătorea Zilei Marinei în România

Tradiția Zilei Marinei Române a început în anul 1902, când a fost sărbătorită pentru prima dată în portul Constanța, la bordul crucișătorului „Elisabeta”. Această dată a fost aleasă pentru a coincide cu sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor.

Evenimentul a inclus un Te-Deum oficiat în prezența ministrului de Război Dimitrie A. Sturdza și a ofițerilor Diviziei de Mare, precum și manifestări pe faleză dedicate marinăriei. În anii care au urmat, sărbătoarea a crescut în amploare, fiind susținută de societăți nautice și primind în 1912 patronajul Reginei Elisabeta, devenind astfel o tradiție care unește elementele religioase, militare și civile ale comunității maritime românești.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mugur Isărescu a explicat de ce nu a trecut România la moneda euro și taie elanul: „Peste cinci sau şapte ani mai discutăm”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cu o rochie mulată, decoltată, bronzată, o coafură impecabilă și bijuterii scumpe...Așa și-a făcut apariția soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment, și a atras, instantaneu, toate privirile. Cine este, de fapt, și cum arată partenera de viață a liderului PSD
Viva.ro
Cu o rochie mulată, decoltată, bronzată, o coafură impecabilă și bijuterii scumpe...Așa și-a făcut apariția soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment, și a atras, instantaneu, toate privirile. Cine este, de fapt, și cum arată partenera de viață a liderului PSD
Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
gsp
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
GSP.RO
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.RO
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Parteneri
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Libertateapentrufemei.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Un șofer român de TIR a povestit cum a fost convins să transporte cocaină din Spania în Franța și a spus câți bani a câștigat
Știri România 13:05
Un șofer român de TIR a povestit cum a fost convins să transporte cocaină din Spania în Franța și a spus câți bani a câștigat
Ziua Marinei se sărbătorește în 6 orașe din România. Ce evenimente vor fi organizate
Știri România 11:49
Ziua Marinei se sărbătorește în 6 orașe din România. Ce evenimente vor fi organizate
Parteneri
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Adevarul.ro
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu incendiul care a distrus 9 vehicule la Bacău
Fanatik.ro
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu incendiul care a distrus 9 vehicule la Bacău
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Imagini rare cu familia Ellei Prodan, actrița din „Iubire cu parfum de lavandă”. „Am fost în vacanță și în patru, și în doi”
Stiri Mondene 13:43
Imagini rare cu familia Ellei Prodan, actrița din „Iubire cu parfum de lavandă”. „Am fost în vacanță și în patru, și în doi”
Anunțul făcut de Andrei Lemnaru despre nunta cu Ella Vișan: „Voi ce deduceți?”. Concurenta de la Insula Iubirii 2025, ispitită de Teo Costache
Stiri Mondene 13:09
Anunțul făcut de Andrei Lemnaru despre nunta cu Ella Vișan: „Voi ce deduceți?”. Concurenta de la Insula Iubirii 2025, ispitită de Teo Costache
Parteneri
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Elle.ro
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
TVMania.ro
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
ObservatorNews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Libertateapentrufemei.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Parteneri
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.ro
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Gigi Becali, atac cu „talpa sus” în direct la TV: „Îi spulber pe amândoi, îi decapitez!”
GSP.ro
Gigi Becali, atac cu „talpa sus” în direct la TV: „Îi spulber pe amândoi, îi decapitez!”
Parteneri
Doliu în lumea medicală din România! A murit unul dintre cei mai apreciați medici din Timișoara!
KanalD.ro
Doliu în lumea medicală din România! A murit unul dintre cei mai apreciați medici din Timișoara!
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
StirileKanalD.ro
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia a murit, în timp ce părinții dormeau. Acesta ar fi ieșit singur din casă
KanalD.ro
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia a murit, în timp ce părinții dormeau. Acesta ar fi ieșit singur din casă

Politic

Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
Politică 08:03
Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 11 aug.
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Parteneri
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
Spotmedia.ro
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn
Spotmedia.ro
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn