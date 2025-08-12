Ce evenimente au loc la Constanța de Ziua Marinei 2025

În perioada 11-13 august, între orele 18.00-21.00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei din Constanța, va fi organizată o expoziție marinărească. Aceasta va include participarea mai multor instituții de învățământ și centre specializate ale Forțelor Navale.

În data de 12 august, de la ora 19.00, Muzica Militară a Forțelor Navale va susține un spectacol pentru a marca începutul Săptămânii Spiritualității Marinărești.

Marți, Centrul 39 Scafandri va organiza un atelier de scufundări recreaționale în portul turistic Tomis. Acesta este destinat celor 50 de câștigători ai unui concurs desfășurat pe rețelele sociale ale Forțelor Navale.

Forțele Navale Române sărbătoresc cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române. În perioada 11-15 august 2025 vor fi organizate evenimente în șase orașe din țară. Foto: Facebook / Forțele Navale Române

Repetiția generală pentru parada de Ziua Marinei are loc miercuri

Miercuri, 13 august, va avea loc repetiția generală pentru Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, în fața Comandamentului Flotei.

Acest exercițiu va implica nave, ambarcațiuni și elicoptere ale Forțelor Navale Române, precum și capabilități ale partenerilor străini și ale altor structuri de apărare și securitate națională.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Ziua Recunoștinței și alte activități

Joi, 14 august, se va desfășura o ceremonie militară și religioasă la Monumentul „Crucea Marinarilor” pentru a marca Ziua Recunoștinței.

În aceeași zi, la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” va fi lansat albumul „Marea în culorile lui Alexandru Ghinea”, însoțit de o expoziție de pictură marină.

Exercițiul naval întrunit FNR 25.10

Momentul central al sărbătorii va fi Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, programat pe 15 august, între orele 10.00 și 12.30. Acesta va include demonstrații maritime impresionante cu nave, ambarcațiuni și elicoptere românești și ale țărilor partenere.

Ziua Marinei Române se va încheia în mod tradițional cu retragerea cu torțe a marinarilor militari. La Constanța, aceasta va avea loc pe faleză și în Piața Ovidiu, între orele 20.00-23.00.

Ziua Marinei Române se va încheia în mod tradițional cu retragerea cu torțe a marinarilor militari. Foto: Facebook / Forțele Navale Române

Programul pentru Ziua Marinei 2025 la Constanța

Acesta este programul principal al evenimentelor dedicate Zilei Marinei 2025, desfășurate în Constanța:

Recomandări Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

11 august (luni), 18:00-21:00:

Debutul Săptămânii Spiritualității Marinărești cu expoziție marinărească pe faleza din fața Comandamentului Flotei

La ora 19:00, spectacol susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale

12 august (marți):

10:00-17:00 – atelier de scufundări recreaționale în portul turistic Tomis, organizat de Centrul 39 Scafandri, dedicat câștigătorilor concursului Forțelor Navale

18:00-21:00 – continuă expoziția marinărească pe faleza Comandamentului Flotei

13 august (miercuri):

10:00-12:30 – repetiția generală pentru Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, în raionul maritim din fața Comandamentului Flotei

18:00-21:00 – continuă expoziția marinărească pe faleza Comandamentului Flotei

(Rezervă pentru repetiție: 14 august)

14 august (joi):

08:30 – Ceremonie militară și religioasă prilejuită de Ziua Recunoștinței, la Monumentul „Crucea Marinarilor”

12:00 – Lansarea albumului „Marea în culorile lui Alexandru Ghinea” și expoziție de pictură marină, la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” din Constanța

15 august (vineri):

10:00-12:30 – Exercițiul naval întrunit FNR 25.10 în zona Comandamentului Flotei, cu participare națională și internațională

20:00-23:00 – retragerea cu torțe a marinarilor militari pe faleza din Constanța și în piața Ovidiu, însoțită de Muzica Militară a Forțelor Navale

Recomandări Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

Restricții de circulație de Ziua Marinei în Constanța

Pentru buna desfășurare a evenimentelor, autoritățile locale au anunțat o serie de restricții de circulație și parcare în zonele centrale ale orașului. Acestea vor fi în vigoare în special pe 13 și 15 august, afectând zone precum Portul Turistic Tomis, Faleza Cazino și străzile adiacente.

Transportul public CT BUS va avea capăt de linie la Poarta 1 în ziua de 15 august.

Sărbătoarea Zilei Marinei Române 2025 la Constanța se anunță a fi un eveniment grandios, care va atrage mii de spectatori și va oferi o experiență memorabilă atât localnicilor, cât și turiștilor.

Sărbătorirea Zilei Marinei în alte orașe

Ziua Marineri 2025 este sărbătorită în șase orașe din România, pe lângă evenimentele de la Constanța, parade și expoziții vor mai avea loc și în: Brăila, Tulcea, Galați, București și Mangalia.

La Brăila, publicul este invitat pe faleza Dunării vineri, 15 august, pentru a asista la ceremonia militară și la secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10.

În Tulcea, Ziua Recunoștinței va fi marcată joi, 14 august, la Cimitirul Eroilor. Vineri, 15 august, pe faleza Dunării vor fi prezentate secvențele fluviale ale exercițiului și se vor desfășura jocuri marinărești tradiționale.

La Galați, Ziua Marinei Române va fi sărbătorită vineri, 15 august, în zona Elice, pe faleza Dunării, printr-o ceremonie militară și religioasă, urmată de secvențele fluviale ale exercițiului și parada navelor militare.

În Capitală, Muzica Militară a Forțelor Navale va susține un concert marți, 12 august, în zona Băncii Naționale a României. Vineri, 15 august, va avea loc o ceremonie militară și religioasă la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I”.

Istoria Zilei Marinei Române

Ziua Marinei Române, celebrată anual pe 15 august, își are rădăcinile în 1902, când a fost marcată pentru prima dată la bordul crucișătorului „Elisabeta” în portul Constanța, cu prilejul sărbătorii Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor.

Evenimentele dedicate includ ceremonii militare, slujbe religioase, parade navale și manifestări culturale diverse. Instituită oficial prin Legea nr. 382 din 2004 și recunoscută ca sărbătoare națională în 2009, Ziua Marinei este o ocazie importantă pentru a celebra tradițiile marinărești românești și a cinsti curajul celor care trăiesc și muncesc pe mare.

Cum a început sărbătorea Zilei Marinei în România

Tradiția Zilei Marinei Române a început în anul 1902, când a fost sărbătorită pentru prima dată în portul Constanța, la bordul crucișătorului „Elisabeta”. Această dată a fost aleasă pentru a coincide cu sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor.

Evenimentul a inclus un Te-Deum oficiat în prezența ministrului de Război Dimitrie A. Sturdza și a ofițerilor Diviziei de Mare, precum și manifestări pe faleză dedicate marinăriei. În anii care au urmat, sărbătoarea a crescut în amploare, fiind susținută de societăți nautice și primind în 1912 patronajul Reginei Elisabeta, devenind astfel o tradiție care unește elementele religioase, militare și civile ale comunității maritime românești.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE