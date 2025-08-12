Eveniment organizate la Brăila de Ziua Marinei 2025

Ziua Marinei Române, ajunsă la cea de-a 123-a ediție, va fi marcată printr-o serie de evenimente în mai multe orașe din România. Potrivit unui comunicat al Forțelor Navale Române, manifestările vor avea loc în perioada 11-15 august în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București.

La Brăila, evenimentele dedicate Zilei Marinei Române vor fi concentrate pe data de 15 august. Locuitorii și turiștii sunt invitați să participe la activitățile organizate pe faleza Dunării, în zona Morii Violatos.

Ceremonie militară și exerciții navale la Brăila

În intervalul orar 10.00-12.30, publicul va putea asista la o ceremonie militară impresionantă și la secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10. Aceste demonstrații vor oferi o imagine asupra capacităților Forțelor Navale Române și vor evidenția importanța Dunării pentru apărarea națională.

Un moment deosebit al sărbătorii va fi retragerea cu torțe a militarilor, programată să înceapă la ora 20.30. Muzica Militară a garnizoanei Brăila va însoți militarii participanți pe Calea Călărașilor, creând o atmosferă solemnă și emoționantă.

Evenimente similare în alte orașe

În timp ce Brăila găzduiește propriile sale manifestări, alte orașe precum Constanța, Mangalia, Tulcea, Galați și București vor avea, de asemenea, programe dedicate Zilei Marinei. Acestea includ expoziții, concerte, ceremonii militare și religioase, precum și exerciții navale.

La Mangalia, programul include concerte ale Muzicii Militare, o ceremonie dedicată Zilei Recunoștinței și exerciții navale. Tulcea va găzdui, de asemenea, o ceremonie militară și religioasă, precum și demonstrații pe Dunăre.

Galațiul va marca Ziua Marinei prin evenimente pe faleza Dunării, în timp ce în București, manifestările vor include un concert în zona Băncii Naționale și o ceremonie la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul Regele Mihai I.

Constanța, centrul manifestărilor

În Constanța, evenimentele se vor desfășura pe parcursul mai multor zile. Printre atracții se numără o expoziție marinărească, un atelier de scufundări recreaționale și Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, care va avea loc pe 15 august.

Ziua Marinei la Brăila coincide cu Zilele Orașului în 2025

La Brăila, în perioada 9 – 17 august 2025 are loc un eveniment de anvergură, astfel că locuitorii și turiștii sunt invitați să participe la o serie de spectacole, ateliere, târguri și concerte pentru toate vârstele. Pe lângă Ziua Marinei, ce va avea loc în data de 15 august, brăilenii sărbătoresc și Zilele Orașului.

Între 9 și 17 august, Strada Mihai Eminescu va găzdui Târgul Național al Anticarilor și Buchiniștilor. Iubitorii de artizanat pot vizita Târgul Meșterilor Populari pe Faleza Dunării între 11 și 17 august. Pentru pasionații de automobile, o expoziție de mașini de epocă va fi organizată în Piața Independenței pe 17 august.

Copiii vor avea parte de o mulțime de surprize. Teatrul de păpuși, ateliere creative și spectacole interactive vor fi organizate în diverse locații precum Brăila Mall, Parc Monument și Grădina Publică. Printre spectacolele anunțate se numără „Frumoasa din pădurea adormită „Scufița Roșie” și „Dănilă Prepeleac”.

De când se organizează Ziua Marinei la Brăila

Sărbătoarea Ziua Marinei Române a fost instituită prin Legea 382/2004 și a devenit oficial sărbătoare națională din 2009.

În ceea ce privește Brăila, evenimentele de acest tip au început să se organizeze după anul 1990, când tradiția celebrării marinei românești a fost reluată și extinsă în zona fluvială a României, inclusiv la Brăila.

Astfel, festivitățile legate de Ziua Marinei la Brăila sunt organizate încă din perioada post-1990, crescând în amploare odată cu recunoașterea oficială a sărbătorii peste tot în țară.

Ce este Ziua Marinei

Ziua Marinei Române este o sărbătoare civilă, religioasă și militară dedicată marinarilor militari și civili, istoriei și tradițiilor navigației românești.

Este marcată anual pe 15 august, dată care coincide cu sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de Sfânta Maria Mare, considerată ocrotitoarea marinarilor.

Când a fost sărbătorită pentru prima dată Ziua Marinei

Această zi a fost celebrată oficial pentru prima dată în anul 1902, la bordul crucișătorului „Elisabeta”, în Portul Constanța, în prezența ministrului de război Dimitrie A. Sturdza și a ofițerilor Diviziei de Mare.

Evenimentul a cuprins un Te-Deum religios și diverse festivități marinărești, reprezentând astfel începutul unei tradiții care s-a dezvoltat și amplificat de-a lungul timpului.

În perioada comunistă, Ziua Marinei a fost sărbătorită temporar în alte date, dar, după 1990, tradiția de a o celebra pe 15 august a fost reluată. În 2004, oficial, Ziua Marinei Române a fost instituită prin lege ca sărbătoare națională civilă și militară, iar din 2009 are statut de sărbătoare națională.

