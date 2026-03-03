Zsolt Kerestely, o carieră dedicată muzicii

Zsolt Kerestely a absolvit în 1963 Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, conform informațiilor disponibile pe site-ul său oficial. Între 1962 și 1964, a fost corepetitor la Institutul Pedagogic și dirijor la Casa de cultură a studenților din Cluj-Napoca.

În 1964, s-a mutat la București, unde a început să lucreze ca regizor muzical la Radio Televiziunea Română, poziție pe care a deținut-o timp de trei decenii. Din 1976, Kerestely a devenit membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Debutul său ca autor a avut loc în 1966, cu piesa „Primul pas”, conform volumului „Meridianele cântecului” de Daniela Caraman Fotea.

În decursul carierei, a compus muzică de teatru, film, desene animate, musicaluri, spectacole de revistă și piese pentru copii, dar și pentru soliști de operă și operetă. „Copacul”, „Lumea de dragoste” și „Tăcutele iubiri” sunt doar câteva dintre șlagărele care l-au consacrat.

Moștenire muzicală lăsată de Zsolt Kerestely

De-a lungul timpului, Kerestely a creat peste 600 de piese interpretate de artiști renumiți precum Margareta Pâslaru, Angela Similea, Corina Chiriac, Mirabela Dauer, Aurelian Andreescu, Loredana Groza, Gabriel Dorobanțu, și Angela Gheorghiu.

Discurile sale includ albume ca „Melodii de Zsolt Kerestely” (1976), „Lumea de dragoste” (1981) și „O viață pentru muzică” (2009), iar în 2014, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, a fost lansată cartea biografică „Zsolt Kerestely. O viață pentru cântec”, de Oana Georgescu.

Compozitorul a fost recompensat cu numeroase distincții pentru contribuția sa artistică. În 2001, a primit Diploma de Excelență la Festivalul Mamaia, urmată de un Premiu de Excelență acordat de Ministerul Culturii și Cultelor în 2002.

În 2004, i-a fost decernat Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler. De asemenea, a fost onorat cu premii ale Uniunii Muzicologilor și Compozitorilor din România.

Un moment notabil din cariera sa a fost spectacolul aniversar „O viață pentru muzică”, organizat în 2009 la Sala Palatului, cu ocazia împlinirii a 45 de ani de activitate artistică. În 2024, Festivalul Internațional „HermannstadtFest” de la Sibiu i-a dedicat o secțiune specială, recunoscând astfel contribuția sa în lumea muzicii românești.

Viața și opera lui Zsolt Kerestely reprezintă o mărturie a talentului și dedicației pentru muzică. Moștenirea sa artistică va rămâne vie prin creațiile care continuă să inspire generații întregi.

