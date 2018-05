Camelia Potec este însărcinată în șase luni și așteaptă cu nerăbdare să își țină fetița în brațe. Sportiva recunoaște însă, că este puțin panicată și că merge mult mai des la control, pentru a vedea dacă totul este în regulă.

Camelia Potec a fost cerută în căsătorie la sfârșitul anului trecut, iar în scurt timp va deveni mamă pentru prima oară.

“Sunt în şase luni, sunt un pic panicată. Orice lucru nou… eu trebuie să mă duc la control să văd despre ce e vorba… mi se pare că treburile sunt mai urgente decât de obicei. Nu mă aşteptam să vină aşa de repede sarcina, noi înotăm şi la minus grade… şi răcim mai des la burtică. E vorba de viaţa înotătoarelor.. Nu a fost deloc greu în cazul meu să rămân însărcinată. Mi-am planificat cu viitorul meu soţ nunta în septembrie, dar trebuie să o amânăm. Am primit inelul în ajunul Crăciunului. E o dragoste fulgerătoare, matură, cu de toate. Ne ştiam de luni bune şi ne-am întâlnit când a trebuit. Am acceptat să beau o cafea cu el şi de atunci am ieşit mai des. Am terminat 2017 foarte obosită, analizele nu mi-au ieşit foarte bune, mi-au arătat că am vitaminele şi calciul la limitele minime, am avut un an greu şi eram extenuată. La jumătatea anului am mers la un control şi am aflat că şansele erau 50 – 50 să fie totul ok”, a spus Camelia Potec în emisiunea “Răi da’ Buni”. Camelia Potec își va boteza copilul în toamna acestui an, iar la altar va ajunge abia în 2019.

