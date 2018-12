Cristina Neagu pune accidentarea suferită la Euro 2018 pe seama oboselii: ”Corpul mi-a cedat”

Cristina Neagu consideră că a suferit ruptura de ligement încrucișat anterior pe fond de oboseală. „Cred că accidentarea a apărut din cauza suprasolicitării pentru că am jucat foarte mult în ultimul an, aici în competiție, chiar voi ați făcut anumite statistici și cred că sunt jucătoarea care a adunat cele mai multe minute pe teren până în momentul accidentării. Dorința a fost foarte mare , poate uneori și din cauza aceasta am rămas pe teren. Bine, nu că m-ar fi schimbat Ambros, vreau să spun că am rămas în continuare pe teren pentru că mi-am dorit foarte mult să ajut echipa și efectiv am făcut-o până la sacrificiul suprem”.

Cristina Neagu a ignorat semnalele corpului. „Aș fi vrut în unele momente să stau pe bancă, dar când inima este mai mare decât creierul cam asta se întâmplă. M-am simțit obosită la mai multe meciuri în acest turneu. Pot să spun că înainte de Euro nu m-am simțit în cea mai bună formă fizică, însă adrenalina, emoțiile competiției m-au făcut să merg mai departe și să nu iau în seama această oboseală până când efectiv corpul mi-a cedat. Nu ai cum să simți ceva înainte să-ți rupi ligamentul. Eram pur și simplu obosită, nu puteam să prevăd ceea ce va urma”.

Handbalista de 30 de ani este conștientă că va urma o perioadă grea, dar nu se panichează: „Sunt puternică din punct de vedere psihic, probabil asta m-a făcut să ajung aici unde am ajuns și să-mi revin de fiecare dată”.

Cristina crede că România putea mai mult decât locul 4: „Privind lucrurile puțin la rece, per total a fost un turneu OK. Din păcate nu am reușit să ținem ritmul din primele trei meciuri, probabil că dacă îl țineam ne luptam pentru medalia de aur. Nu am reușit, însă au fost câteva lucruri foarte bune pe care trebuie să le păstrăm și pentru viitor și câteva mai puțin bune pe care trebuie să le analizăm și să încercăm să le îndepărtăm”.

Cea mai bună handbalistă a lumii a trăit la intensitate maximă semifinala cu Rusia și finala mică cu Olanda. „Mi-a fost greu, emoțiile și sentimentele sunt extrem de diferite de pe margine, când ești în teren nu te gândești prea mult la lucruri, la handbal, te gândești să găsești soluțiile potrivite și totul trece altfel. Mi-a fost greu, însă din păcate am suferit această accidentare, mi-e foarte greu pentru că îmi doream foarte mult să ajungem la Paris, să joc în meciurile de aici, din păcate aceasta este viața, acesta este sportul. Viața merge mai departe, o să mă operez, o să mă recuperez și o să-mi revin pentru că asta știu să fac cel mai bine să-mi revin din momentele grele. Am mai făcut-o, și o s-o fac din nou”.

Cheregi: „Mă simt puțin vinovat de accidentarea Cristinei”

Ioan-Radu Cheregi, Performance Analyst, a declarat pentru site-ul EHF că se simte puțin vinovat pentru accidentarea Cristinei Neagu, pentru că nu a ajutat-o suficient să înțeleagă cum să și-ar fi putut îmbunătăți șansele de a nu se accidenta.

România a fost învinsă de Olanda în finala mică de la Euro 2018 de handbal feminin. Prea mici pentru podium!

Citește și: Michael Ringier, patronul trustului care deține și Libertatea, despre problemele din Europa de Est: când suntem amenințați politic și nu numai, e amenințat, de fapt, conținutul nostru jurnalistic!