Alimentarea cu gaze a fost întreruptă în urmă cu câteva zile în localitățile Deta, Denta, Voiteg și Moravița. Activitatea la spitalul din Deta este blocată, părinții refuză să-și mai trimită copiii la grădiniță ca să nu răcească, iar elevii învață în frig. Aproape 2.000 de copii suferă din cauza acestei situații, iar mai mult de jumătate dintre ei sunt din orașul Deta. Afectate sunt și alte instituții din localitățile menționate.

Furnizorul de gaz susține că a scăzut capacitatea sondei de la Partoș, precizând că a informat încă din 2012 – 2013 autoritățile statului și operatorii rețelelor de distribuție că producția de gaze la nivel local va scădea din cauza epuizării zăcămintelor.

Reprezentanții OMV Petrom, care furnizează gazele naturale în sudul județului Timiș, susțin că le-au transmis distribuitorilor – Delgaz Grid și Premier Energy – că poate livra doar o anumită cotă de gaz, de 180 – 190 mc/oră. Cantitatea este însă insuficientă, pentru că numai o centrală de apartament consumă aproape 2,8 mc/oră.

Situația este cât se poate de gravă, pacienții de la spitalul din Deta, unde există și o secție de pediatrie, fiind mutați la Timișoara. Oamenii îngheață în locuințe, deși au centrale pe gaz.

„Suntem în situația cea mai gravă, avem cei mai mulți consumatori vulnerabili. Avem 950 de elevi în cele trei școli, avem 190 de copii în cele trei grădinițe și am putea numi consumatori vulnerabili și locuitorii din cele 44 de blocuri din Deta. Deși sunt buni platnici stau în frig. Nu am fost notificați înainte despre această situație. Spitalul are 63 de bolnavi internați, avem și secție de pediatrie, secție de chirurgie, situația este foarte gravă. La școli nu este căldură. Avem 15 copii la creșă, este foarte, foarte grav. Se gătește la butelia de aragaz”, a explicat Adina Maria Mateescu, viceprimar în Deta.

Reprezentanții OMV Petrom susțin că nu pot furniza mai mult gaz, pentru că sonda existentă în localitatea Partoș nu are mai mult. Ar exista o soluție, de preluare a conductei de la Foeni, însă distribuitorul, potrivit primarilor din localitățile afectate, ar refuza această variantă.

Conducta ar fi fisurată și ar avea nevoie de reparații serioase, care nu sunt fezabile. Se discută și despre construcția unei noi conducte de peste 30 de kilometri care să transporte gazul, însă o astfel de investiție s-ar întinde pe ani buni.

Prefectul de Timiș, președintele Consiliului Județean și primarii localităților afectate s-au întâlnit deja de două ori pentru a căuta soluții, însă deocamdată fără succes.

În cursul zilei de miercuri, toate părțile implicate vor merge la Ministerul Energiei, în speranța rezolvării acestei situații.