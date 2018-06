Donald Trump afirmă că SUA vor avea ”o forță armată spațială”

Ordon prin prezenta Departamentului Apărării şi Pentagonului să înceapă imediat procesul necesar pentru a stabili o forţă spaţială drept a şasea ramură a forţelor armate”, a declarat Donald Trump luni într-un discurs dedicat la Casa Albă.

”Vom avea o armată a aerului şi o forţă armată spaţială, separată, dar egală”, a spus Trump. În același timp, președintele SUA a tranșat dezbaterea actuală în defavoarea celor care voiau ca noua forță spațială să fie atașată US Air Force.

Trump a indicat deja că este favorabil creării acestei a șasea ramuri, alături de armata terestră (US Army), aviația militară (US Air Force), marina, (US Navy), corpul pușcașilor marini și gărzile de coastă.

În Congres, dezbaterea continuă de ani între susținătorii unei noi entități egale celorlalte ramuri și cei care consideră mai funcțional să lase spațiul cosmos în gestiunea forțelor aeriene.

Crearea acestei forțe spațiale nu se va putea face de la o zi la alta și Congresul va trebui, în orice caz, să adopte o lege cu acest efect.

”Pentru a apăra America, o simplă prezenţă în spaţiu nu este suficientă, noi trebuie să dominăm spaţiul”, a conchis Donald Trump.

CITEȘTE ȘI: Ce se află în spatele scandalului privind întreţinerea Arenei Naţionale