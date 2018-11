În saloanele în care sunt îngrijiți copiii, mirosul e greu de suportat, paturile-s vechi și ruginite, iar lenjeriile sunt rupte. De asemenea, prin crăpăturile pereților iese zeci de insecte. Părinții spun că sunt revoltați, însă sunt nevoiți să accepte condițiile mizere, notează Adevărul.

O altă femeie, care a ajuns cu copilul în urgență, a mărturisit că aproape a făcut un atac de panică, după ce a văzut cum arată salonul în care trebuie să stea internată.

„Când am văzut unde m-au băgat, am început să plâng, tremuram toată. Cred că am avut un atac de panică, nu ştiu. L-am sunat pe soţ să vină să ne ia din spital, dar medicii mi-au spus că plec pe răspunderea mea şi am rămas, mi-a fost teamă. Este inuman”, a povestit o altă femeie.