Copiii au fost mai întâi părăsiți de mamă, apoi tatăl lor s-a spânzurat, la scurt timp le-a murit și bunica, iar acum sunt în grija mătușii Ioana, sora tatălui lor. Au locuit într-o casă care stătea să cadă pe ei, iar oamenii au strâns bani pentru ca ei să aibă o nouă locuință. Nu au ajuns nici banii, iar copiii stau acum în casa mătușii și a unchiului și se tem să nu fie separați de cei de la asistența socială.

Trei dintre copii au aceeași mama. Când femeia i-a părăsit pentru a pleca în Italia, i-a lăsat să se descurce, din fragedă pruncie, doar cu tatăl lor. Bărbatul i-a crescut cum a putut, într-o casă din chirpici, cu două odăi, în care „dezordine” este un cuvânt mult prea ușor pentru a descrie realitatea.

Marius, mezinul familiei, este dintr-o altă relație, dar ceilalți trei copii îl privesc ca pe fratele de care trebuie să aibă grijă cu toții.

Trecând peste sărăcia lucie, dragostea tatălui a compensat îndeajuns pentru a-i face pe copii fericiți și a-i ține împreună. Asta până anul trecut, imediat după Crăciun, când, după spusele mătușii Ioana, tatăl s-a spânzurat. Copiii l-au găsit atârnând în șopron. Bărbatul și-a pus capăt zilelor după ce mama copiilor l-a amenințat că îi ia unul dintre copii, pe Alina, care acum are 12 ani.

Copiii au încasat lovitură după lovitură și rabdă în continuare, cu speranța că vor ajunge oameni mari. Tragedia i-a unit și mai tare. Trebuie să aibă grijă unul de celălalt, indiferent de situație. Pentru că tatăl i-a lăsat cu o sarcină grea – aceea de a fi oameni mari, când alți copii se joacă fără nici o grijă.

După ce tatăl copiilor a murit, bunica lor i-a preluat pentru a avea grijă de ei, în plină iarnă. Dar, din cauza grijilor, femeia s-a prăpădit și ea, în urmă cu câteva luni.

Acum, cei patru copii sunt în grija mătușii Ioana, care i-a promis fratelui ei că nu-i va abandona. Și nu vrea să facă asta pentru că spune că acesta „o privește și se va supăra pe ea, de acolo de unde este”.

Donațiile pentru copii, mărul discordiei

„Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții și până la sfinți de termină oamenii” este o zicală care se potrivește ca o mănușă în cazul celor patru copii din Mozăceni.

Când oamenii au aflat drama celor patru copii, au sărit să ajute, fiecare cum poate. Problema este că tatăl lor nu avea acte pentru terenul pe care avea construită casa, ci doar o chitanță de vânzare-cumpărare.

Chiar dacă toată lumea vrea binele copiilor, de nouă luni, de când tatăl a murit, autoritățile locale încă nu au reușit să facă actele pentru a le da terenul copiilor, prin turorele legal. Iar fără acest act, nu pot primi donațiile necesare construirii unei case noi.

De ce au nevoie copiii de o casă nouă? Pentru că, spune preotul comunei, altfel ar risca să fie preluați de Direcția pentru Protecția Copilului, „trimiși la cămine și despărțiți”.

Preotul Viorel Ilie spune că el s-a implicat direct în ajutorarea copiilor, dar nu a vrut să se atingă de banii din donații, pentru că ar fi ieșit scandal.

„Am făcut foarte multe pentru copiii aceștia, că altfel ar fi fot trimiși la cămine și despărțiți, și nu vrem asta. Condiția pentru a nu-i despărți a fost să aibă un cămin decent aici”, susține preotul.

Din donații s-ar fi strâns, până acum, circa 6.600 de lei, bani care sunt la un ONG din București. Au fost însă mai mulți oameni care au vrut săi ajute pe cei patru copii.

„Am zis să aștepte, pentru că nu puteam să le cerem să doneze, când noi nu aveam terenul intabulat. Au fost mulți care s-au oferit să ajute. Unul voia să vină cu un palet de BCA, altul cu ciment, alții cu alte materiale. Mâncare, haine, încălțăminte, de toate. Dar rudele au simțit că e rost de bani și am început să ne certăm. Tot eu i-am cerut mamei să renunțe la procesul pe care-l intentase mătușii, de a o lua pe fată în Italia”, mai spune preotul Viorel Ilie.

Mătușa copiilor îl acuză însă pe preot că și-ar fi băgat în buzunare niște mii de lei care s-ar fi cuvenit copiilor.

„Decât să ne mai ținem de acest scandal și să ajungem în fiecare săptămâna la tribunal, mai bine să ne lase în pace, că nu mai vrem donații, nimic. Ne descurcăm cu banii pe care-i avem acum, cu greu, dar suntem liniștiți”, ne spune Ioana Cornea, mătușa copiilor.

Copii mici cu visuri mari

Acum, copiii merg la școală, vin acasă, învață în odăile în care îi țin mătușa și unchiul lor. Nu este mult, dar sunt fericiți cu ce au.

Cel mai mare dintre ei, Ștefan, are 15 ani și tocmai a început primul an la liceul din localitate. Adolescentul și-a pus în cap să termine liceul și să facă o facultate, să învețe mecanică și să aibă propriul service auto. Cel de-al doilea, Bogdan, are 13 ani și vrea să termine liceul, apoi să se facă militar.

Alina este singura fată din familie, are 12 ani, și vrea să se facă profesor de sport. Îi place să facă exerciții fizice tot timpul. Spune că nu vrea să fie despărțită de frați și nici nu vrea să plece cu mama ei în Italia, după ce femeia i-a abandonat.

Cel mai mic dintre frați, Marius, se visează pompier. Are 9 ani, dar nu-i dai mai mult de 7.

Toți frații mai mari au grijă de el, chiar dacă nu au avut aceeași părinți. Țin unii la alții și împart fiecare bucurie în mod egal, așa cum au împărțit și dramele vieții de până acum.

Ce spun cei de la Asistența Socială

Am întrebat reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș ce se poate întâmpla mai departe cu copiii. Răspunsul lor a fost că cei patru copii nu vor fi despărțiți, ci rămân în grija rudelor.

„Prima măsură este ca micuții să fie dați în grija unor rude. Dacă nu există, atunci ei vor fi dați unor asistenți maternali. Nu vor fi despărțiți, încercăm să evităm astfel de situații. Dacă un asistent maternal nu îi poate lua pe toți, încercăm să găsim doi la care să-i împărțim, dar cu condiția ca asistenții să fie destul de apropiați unul de celalalt pentru ca frații să poate merge la aceeași școală și să poată interacționa cât mai mult”, ne-a spus Andreea Teodorescu, de la DGASPC Argeș.

Singurul caz în care s-ar dispune o despărțire a fraților ar fi dacă unul dintre copii ar avea un handicap sever, care chiar ar necesita ajutor specializat.